Nuova piazza Fiera Catena, festa per il quartiere

MANTOVA Erano tanti ieri pomeriggio in via Cecil Grayson i residenti del quartiere intervenuti per assistere all’inaugurazione di piazza di Fiera Catena, area verde che va a sostituire lo scheletro di un fatiscente edificio, come sottolineato dall’assessore comunale Nicola Martinelli per l’occasione. Un intervento costato complessivamente 760.932 euro, che si inserisce in uno più ampio di quasi cinque milioni di euro. E ancora tante sono in zona le attività in corso o di prossima apertura, come chiarito dall’assessore Andrea Murari: recupero dell’ex ceramica, nuova scuola, la realizzazione della palestra, la sistemazione generale dell’area di San Nicolò. Insomma: anche il 2022 sarà un anno ricco di cantieri e inaugurazioni.

Alla ricerca di nuovi residenti per la città, ha aggiunto il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, perché un luogo recuperato diventa attrattivo, riprende valore e valori, annulla le periferie e le fa diventare quartieri, garantisce migliori servizi. Quando la scuola sarà frequentata da 900 studenti si apriranno attività, si incontreranno vita ed economia. E con lo spazio di San Nicolò si andrà incontro alle esigenze del turismo ambientale.

La piazza di Fiera Catena è un grande ambiente pubblico prevalentemente a verde, con 36 alberi disposti su tre filari. Un posto di aggregazione, per il gioco e il tempo libero.

Intorno all’area sono stati realizzati anche nuovi parcheggi lungo via Grayson e via Cappadocia, che consentono la sosta veicolare.

Lungo il prato sono state poste anche otto panchine per il relax, fontanelle e tre cestini per i piccoli rifiuti. Presenti pure 22 pali della luce a led e per l’impianto d’irrigazione del verde pubblico. La realizzazione della piazza è avvenuta su un comparto di circa 3.000 metri quadrati. Al centro sorge uno spazio pavimentato che offre la possibilità di organizzare piccole manifestazioni. I materiali utilizzati sono totalmente compatibili con il paesaggio urbano circostante.

Il lavoro rientra nel progetto di rigenerazione di Mantova Hub. L’importo complessivo per l’esproprio delle aree e la realizzazione di tutte le opere (piazza e palestra) è di 4.916.000 euro di cui 4.372.000 euro a carico di Regione Lombardia. Ilperf