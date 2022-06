Rugby – Mantova, successo per la Festa del settore giovanile

Mantova Dopo aver archiviato il progetto scuole qualche settimana fa, si conclude ufficialmente anche la stagione biancorossa ricca di attività per il settore giovanile. Domenica scorsa al Migliaretto è andata in scena l’ultima Festa del Rugby che ha riguardato le categorie Under 7, Under 9 e Under 11. Insieme alle rappresentative virgiliane, sono scese in campo anche le formazioni di Calvisano, Rugby del Chiese e Dosson Rugby Treviso.

Per il Rugby Mantova sono arrivati tre successi nella categoria Under 11 (15 mete a 0 contro il Rugby del Chiese, 10-0 col Calvisano e 3-0 contro il Dosson). Una giornata che ha sicuramente permesso ai piccoli campioni biancorossi di fare esperienza.

Michela Merlo, ambasciatrice Azzurra del Rugby Mantova, commenta così l’ultimo appuntamento del campionato: «E’ stata l’ennesima giornata di festa ed è arrivata al termine di un anno di ripartenza per la nostra società e tutto il movimento rugbistico mantovano. I 70 ragazzi e ragazze che hanno partecipato si sono divertiti e hanno chiuso nel migliore dei modi la stagione. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano con l’organizzazione della Festa del Rugby di domenica e con tutte quelle che ci sono state nel corso della stagione. Ora l’appuntamento è a settembre con tante altre iniziative per far conoscere sempre di più il nostro sport».