Viadana, guidava sotto l’effetto di stupefacenti: patente ritirata

VIADANA Nella giornata di ieri 3 ottobre i Carabinieri della Compagnia di Viadana, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane e rurali ed al contrasto di ogni forma di illegalità, al fine di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Il servizio in questione è stato eseguito da 5 pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sia in uniforme che in abiti civili, impiegando complessivamente 10 unità.

Sono state identificate 22 persone e controllati 9 automezzi. E’ stata ritirata una patente di guida ad un automobilista poiché sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Una persona è stata segnalata alla Prefettura di Mantova poiché trovata in possesso di 4 grammi di “hashish”.

Nel corso del servizio i Carabinieri hanno altresì controllato un esercizio pubblico, senza riscontrare anomalie.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni sia in città che in periferia, con particolare attenzione nei parchi cittadini e nei luoghi di aggregazione giovanile, al fine di prevenire ed eventualmente reprimere l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché controllare gli stranieri irregolari al fine di attivare le previste procedure di espulsione.