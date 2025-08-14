Rugby Serie A Elite – Rodrigo Oubina scommette sul nuovo Viadana: “La competizione interna? Fa solo bene”

Viadana Uno dei ruoli più duri e decisivi del rugby è quello con la maglia numero 3, il pilone destro, punto di ancoraggio della mischia chiusa. A Viadana, il pacchetto giallonero potrà contare quest’anno su tre interpreti di spessore: il nuovo arrivato Lautaro Saisi, il giovane rampante Bruno Vallesi e il più esperto Rodrigo Oubina, figura carismatica dello spogliatoio e voce leader del “branco” di avanti. «La preparazione procede molto bene – attacca Oubina parlando della pre-season -. Questo è un gruppo che si integra velocemente e i ragazzi che sono arrivati hanno entusiasmo e voglia di farne parte». Il Viadana riparte con alcuni volti nuovi nel gruppo e lo staff tecnico guidato da Madero e Tejerizo, un tandem consolidato dall’esperienza nei Caimani. «C’erano già l’anno scorso, conosciamo il loro approccio. Il piano di gioco cambierà un po’, ma l’intensità resterà lo standard. I nuovi li stiamo integrando, sono motivati e pronti a dare il loro contributo». L’obiettivo è chiaro: «Migliorare quanto fatto negli ultimi due anni. Abbiamo giocato due finali, ma le abbiamo perse; l’ultima brucia ancora per come si è sviluppata la partita. Il nostro traguardo è il campionato e lotteremo fino alla fine per raggiungerlo».

La stagione sarà intensa, con tre competizioni: Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Campionato. «Non sarà più difficile, ma durissima sì – sorride Oubina -. Pensiamo a noi stessi, a migliorare e a imporci». Il primo banco di prova sarà la Supercoppa contro Rovigo il 26 settembre a L’Aquila. «Sì, vincerla ci darebbe fiducia. Non la considero una rivincita, quella sarebbe lottare per lo scudetto. Ma è una finale importante e l’affronteremo come merita». Sulla concorrenza nel ruolo di pilone destro, Rodrigo è netto: «Fantastico che ci sia competizione interna: ti spinge ad alzare l’asticella e a migliorarti ancora di più. Ben venga!».

Dopo la Supercoppa, Viadana sarà in campo per la Coppa Italia il 4 ottobre a Roma con le Fiamme Oro, l’8 novembre a Padova contro il Petrarca, il 15 in casa con Mogliano, quindi il 22 e il 29 novembre di nuovo allo Zaffanella contro Valorugby e Rovigo (quest’ultima è il recupero della prima giornata). Il campionato prenderà il via l’11 ottobre in casa contro Mogliano, prima trasferta il 18 a Biella. Il remake della finale scudetto contro Rovigo avrà come detto un prologo nella Supercoppa e arriverà poi il 10 gennaio allo stadio Battaglini, sfida già cerchiata in rosso da tutto l’ambiente giallonero.