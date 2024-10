Rugby Serie A Elite – Viadana a caccia del terzo successo

VIADANA La terza giornata del campionato di serie A Elite è anticipata dalla sfida tra i padroni di casa del Rugby Viadana e i Rangers Vicenza (questa sera alle ore 19.30). I leoni cercano un tris che possa dare ulteriore abbrivio alla propria corsa e possono contare sul rientro di capitan Jannelli, in campo nel quindici titolare dopo un problema muscolare. Durante la sua assenza ha giocato De Villiers come primo centro, che ha dato ampie garanzie tanto da meritarsi la maglia numero 13 per la gara di oggi. Il triangolo allargato rivede dal primo minuto Ciardullo che va all’ala destra con Ciofani schierato sul lato opposto, mentre Sauze va all’estremità del triangolo. In mediana sono confermati Baronio come mediano di mischia e Roger all’apertura dopo l’ottima prestazione di Mogliano.

Il pacchetto avanzato presenta una novità con Ruiz non al meglio e Locatelli schierato al centro della terza linea, affiancato da due flanker molto dinamici e ottimi saltatori in touche come Boschetti e Wagenpfeil. La sala motori vede Zanatta e Catalano e in prima linea sono chiamati a incrociarsi con gli opposti veneti il tallonatore Denti con Mignucci pilone destro e Alan Oubiña a sinistra. Pronti a subentrare come impact players: Dorronsoro, Fiorentini e Rodrigo Oubina davanti, con Marchiori e Ruiz a completare il pack, mentre tra i trequarti Di Chio, Bronzini e Brisighella pronti a fornire il proprio contributo. «Sarà una partita importante per confermare il lavoro che stiamo facendo da inizio stagione – suggerisce il rientrante Tommaso Jannelli, oggi di nuovo in campo con il ruolo di capitano – Il Vicenza arriva dalla prima vittoria assoluta in campionato e sicuramente verrà qui con il morale alle stelle. Questo non ci deve preoccupare; dobbiamo focalizzarci sul nostro percorso, continuando a crescere come stiamo facendo, migliorando la conquista in touche e confermando l’ottimo lavoro in mischia chiusa. Dovremo scendere in campo con tanta energia e sono sicuro che tornare a giocare in notturna allo Zaffanella sarà magico e il supporto dei nostri tifosi ci darà una spinta in più. Vi aspettiamo numerosi allo stadio!». Per effetto dell’iniziativa del Club mantovano “Rugby scuola di vita “docenti e studenti viadanesi potranno entrare liberamente allo stadio a tifare per i leoni. La truppa giallonera affronta una squadra tosta e capace di battere sette giorni fa il Colorno. Infine, c’è molto giallonero anche tra i veneti in cui giocano Zaridze, Traoré e Agustin Gallano, oltre a Jan McKinley in panchina ad assistere i tecnici Cavinato e Minto. Arbitra Favaro di Venezia.