Ciclismo – L’U23 Bondavalli alla Cablotech: “Trampolino di lancio per il 2025”

SAN BENEDETTO PO Il mantovano Samuele Bondavalli, al suo terzo anno tra gli Under 23, dall’mtb passa al ciclocross e lo fa indossando la maglia della Cablotech Biotraining. Per lui non è certo una novità questa tipica specialità invernale, visto che l’ha vissuta nel 2023/2024 con il Chero Piping Team Sfrenati. Quest’anno, per quel che concerne le ruote grasse, Samuele è approdato alla Monticelli (Brescia), dove si è distinto in vari contesti, ottenendo inoltre positivi piazzamenti nella top ten. «Chiusa la stagione della mountain bike – racconta l’atleta di San Benedetto Po – ho deciso di restare in sella per cimentarmi nella specialità del ciclocross. Esperienza che ho già vissuto l’anno scorso al Chero Piping, e intendo ripetere, puntando a togliermi anche qualche soddisfazione. Aver trovato posto nella Cablotech Biotraining per me è motivo di soddisfazione, orgoglio e grandi stimoli. Mi trovo a condividere questo progetto con altri atleti della mia età. Per me, inoltre, questa esperienza potrebbe essere un trampolino di lancio per la stagione 2025».

Nel weekend scorso Samuele Bondavalli ha debuttato nella specialità del ciclocross in quel di Fanano (Mo). Buona la sua gara, anche se per problemi tecnici non è riuscito a conquistare la top ten: «Ci proverò sicuramente domenica a Serravalle (Mo). L’mtb e il ciclocross sono due specialità simili, ma richiedono due approcci e due strategie di gara diversi. Comunque sia, le affronto sempre con tanta passione e tanto entusiasmo».