Rugby Serie A Elite – Viadana, emergenza tallonatori. E Pavan può giocare il jolly Denti

VIADANA La finale del 31 maggio si avvicina lentamente ma inesorabilmente, e in casa Viadana lo staff medico, insieme ai tecnici, è al lavoro per valutare con attenzione alcune situazioni fisiche che potrebbero avere un peso importante sulla composizione della squadra. Tra i casi più delicati c’è quello di Lavorenti, alle prese con un problema al ginocchio – fortunatamente non quello già operato – che richiederà ulteriori accertamenti per capirne l’effettiva gravità. In ballo c’è la presenza di un elemento importante tra seconda e terza linea. Un’altra situazione da monitorare con attenzione è quella di Quattrini, uscito malconcio da una ruck nella semifinale di ritorno contro il Valorugby. «Stiamo cercando di capire com’è la situazione», spiegano dallo staff. E la preoccupazione non è certo infondata. Facendo due calcoli, infatti, con Luccardi fuori fino alla prossima stagione e Quattrini in forte dubbio, le opzioni per le maglie numero 2 e 16 si ridurrebbero alle sole presenze di Casasola e Dorronsoro. Un rischio non da poco, considerando l’importanza e la fisicità che la finale richiederà. Ecco allora che prende corpo un’ipotesi che fino a pochi giorni fa sembrava pura suggestione: il ritorno in campo di Antonio Denti. Proprio lui, che sabato aveva ricevuto l’omaggio dello Zaffanella per il suo addio al rugby giocato – targa commemorativa e oltre 200 presenze in giallonero – potrebbe incredibilmente tornare tra i 23 convocati per la partita dell’anno. Un’ipotesi da brividi, degna della penna di uno sceneggiatore ispirato, capace di intrecciare sport, uomini ed epopee in racconti dal sapore epico. Una soluzione al tempo stesso romantica e pragmatica, che in fondo non sorprenderebbe più di tanto: Denti è, da sempre, cintura giallonera di “viadanesità”, uomo-squadra in ogni senso. Oltre a Lavorenti e Quattrini, restano da valutare anche le condizioni di Catalano e Ciardullo. Nei prossimi dieci giorni, lo staff prenderà le decisioni definitive, con l’obiettivo di presentarsi al meglio all’appuntamento che può valere una stagione intera.