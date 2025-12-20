Rugby Serie A Elite – Viadana sbanca Vicenza (20-27) e vola in semifinale di Coppa Italia

VICENZA Il Rugby Viadana accede alla semifinale di Coppa Italia vincendo il barrage sul campo del Vicenza, dove sette giorni fa aveva perso in campionato (20-27). La sfida nella tana delle linci segue un copione differente rispetto alla gara di campionato, in quanto viene letta come una partita unica, quindi non c’è l’assillo di andare in meta per inseguire il bonus offensivo. È un Viadana che ha imparato dai propri errori, pensa con cinismo dando un segno di maturità. I gialloneri piazzano quando serve e sanno graffiare al momento opportuno. Nel weekend del 21/22 febbraio la semifinale con il Petrarca. L’altra sfida sarà Valorugby Emilia-Fiamme Oro, con i capitolini che hanno battuto ieri nel barrage Colorno per 52-13.

RANGERS VICENZA-VIADANA 20-27

MARCATORI P.t.: 3’ m Ciofani tr Ferro (0-7); 6’ m Tavuyara (5-7); 19’ cp Ferro (5-10); 21’ cp Ferro (5-13); 23’ cp Heymans (8-13); 35’ m Ferrara tr Heymans (15-13); 39’ cp Ferro (15-16) s.t. 42’ cp Ferro (15-19); 47’ cp Ferro (15-22); 49’ m Tavuyara (20-22); 79’ m Jelic (20-27).

RANGERS RUGBY VICENZA Perello-Alvarez (Pierobon); Tavuyara, Filippetto, Leaupepe, Sperandio; Heymans, Panunzi (Gregorio); Vunisa, Menon (Ferrari), Trambaiolo; Ramasibana, Parolo; Avila-Recio, Ferrara (Franchetti), Zago. All.: Cavinato.

RUGBY VIADANA 1970 Zaridze; Bussaglia (60’ Colledan), Orellana, Jannelli, Ciofani (77’ Maestri); Ferro, Jelic; Bruni-Plininger (63’ Segovia), Gamboa (58’ Caro-Saisi), Boschetti (70’ Jogna-Prat); Sommer, Loretoni (44’ Vallesi), R. Oubiña, , Casasola (75’ Olivari), A. Oubiña, All.: Anesi-Madero-Tejerizo.

ARBITRO Vedovelli (Sondrio).

NOTE Giornata soleggiata, leggero vento, terreno in ottime condizioni, 450 spettatori. Osservato un minuto di silenzio alla memoria di Bruce Webb. Primo tempo: 15-16. Cartellini: 34’ giallo Boschetti (Viadana); 45’ giallo Trambaiolo (Rangers Vicenza); 58’ rosso R. Oubiña (Viadana). Calciatori: Heymans 2/6; Ferro 6/7. Roccolo del Lago Player of the match: Ratuva Tavuyara (Rangers Vicenza). Punti conquistati: Rangers Rugby Vicenza 1; Rugby Viadana 1970 4.