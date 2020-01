Investita da un furgone, grave una 50enne di Guastalla

SUZZARA Il conducente del furgone se li è visti improvvisamente davanti e, pur riuscendo a non investirli, non ha potuto impedire che lo specchietto retrovisore destro colpisse violentemente uno dei due, facendolo finire in un canale a lato della strada: incidente ieri, nel tardo pomeriggio, lungo strada Bertone Gandazza, in territorio di Suzzara. Grave una 50enne di Guastalla che è stata ricoverata in via precauzionale all’ospedale Niguarda di Milano. Illeso il compagno che camminava insieme a lei a lato della strada.

Sono da poco passate le 17 di ieri e la donna, insieme al compagno, sta passeggiando lungo questa strada di campagna – una via abbastanza buia eppure frequentata sia da chi pratica jogging ma anche da chi semplicemente vuol far fare una passeggiata al proprio cane – quando alle loro spalle sopraggiunge un furgone, condotto da un uomo di Suzzara. Il conducente cerca di evitare l’impatto con le due persone – che, a quanto sembra, stavano passeggiando illuminando la strada con una piccola torcia elettrica ma lo specchietto retrovisore destro del mezzo colpisce violentemente alla nuca, all’altezza dell’orecchio sinistro, la donna che cade rovinosamente nel canale. Sul posto arrivano immediatamente i carabinieri del radiomobile di Gonzaga, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 mentre un elicottero si leva in volo da Brescia. La donna viene caricata sull’eliambulanza e portata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano: non sarebbe in pericolo di vita ma, visto il trauma cranico, sarà sottoposta a una lunga serie di accertamenti.