Calcio Promozione – Bellini carica il Suzzara: “Fare risultato a Ospitaletto”

SUZZARA Dopo il giovane estremo difensore Alessandro Galeotti, anche l’attaccante Marco Giarruffo ha lasciato il Suzzara. I bianconeri non stanno attraversando un periodo favorevole: dopo tre sconfitte consecutive (in casa con la Voluntas Montichiari, a Castel Goffredo nel derby e di nuovo all’Allodi contro il Rezzato), domenica scorsa, sempre all’Allodi, per un soffio hanno evitato di incassare la quarta. Sarebbe stata la seconda di fila interna, ma a salvare capra e cavoli è arrivata la rete di Vincenzi nei minuti di recupero contro lo Sporting Club Brescia (1-1 il finale).

Domenica prossima il Suzzara sarà impegnato a Ospitaletto. La compagine bresciana, dopo il successo conquistato nel recupero col Rezzato, ha avuto la certezza di aver vinto il girone D della Promozione, che significa promozione in Eccellenza.

Di tutto ciò parliamo con l’allenatore bianconero Andrea Bellini: «Spiace che Giarruffo abbia deciso di lasciare a pochi turni dalla conclusione della stagione regolare – esordisce il mister – . Ha 25 anni, è un atleta esperto. Inoltre stava giocando. Penso che quando uno si assume un impegno debba mantenerlo sino alla fine. La sua decisione non è comunque legata alla squadra, ma a suoi problemi. Per quanto riguarda il prossimo impegno con l’Ospitaletto, sbaglia chi crede che dopo aver centrato la promozione in Eccellenza la compagine bresciana scenda in campo rilassata. Sbaglia chi ritiene che il Suzzara debba avere vita facile o sia comunque avvantaggiato. L’Ospitaletto giocherà per festeggiare la promozione. Davanti al proprio pubblico ce la metteranno tutta per imporsi e celebrare alla grande questo traguardo. Da parte nostra faremo il possibile per uscire imbattuti. In queste ultime partite faremo di tutto per centrare quanti più punti possibile. L’obiettivo è centrare i play off. È logico, però, che dovremo avere dalla nostra anche i risultati sfavorevoli delle nostre dirette avversarie, a cominciare dal turno di domenica prossima. Al di là di questo, noi ad Ospitaletto non dovremo lasciare nulla d’intentato».

Da ieri sera ha ripreso ad allenarsi Messori, assente nell’ultima gara.