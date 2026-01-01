Calcio Serie B – Mantova, sondaggi per Ghislandi e Ioannou. Opzione Ravenna per Festa

MANTOVA Conto alla rovescia per l’apertura del mercato, fissata per venerdì. Il Mantova vorrebbe muoversi in anticipo, ma finora l’unico giocatore “bloccato” dal ds Rinaudo è il portiere Francesco Bardi (’92) in arrivo dal Palermo. Si sono momentaneamente allontanati sia l’attaccante del Parma Begic (’03) che il difensore del Venezia Sidibè (’02), che sembravano aver imboccato la strada di viale Te. Si susseguono gli ex Atalanta U23, già allenati da Modesto, accostati al Mantova: dopo il centrocampista Gyabuaa (’01, inseguito anche dal Catania) e l’attaccante Diao (’05), ecco le voci sull’esterno destro Davide Ghislandi (’01). Sondaggio per il terzino sinistro cipriota della Samp Nikolas Ioannou (’95).

Capitolo cessioni. Festa potrebbe finire al Ravenna. Idem Galuppini, corteggiato pure da Ascoli e Ospitaletto. Si è raffreddato l’interesse dell’Arezzo per Majer. In uscita anche Fedel, e probabilmente Bani il cui contratto scade a giugno.