Rugby Serie B – I Caimani rischiano nella trasferta di Jesi

VIADANA Quinta giornata del campionato di Serie B e i Caimani Viadana dovranno affrontare una delle trasferte più lunghe di questo girone. Faranno visita al Rugby Jesi in terra marchigiana: kick off fissato per le ore 14.30.

La capolista si troverà di fronte una squadra di valore, capace anche lei di battere nella scorsa giornata il Firenze Rugby, una delle più quotate insieme ai gialloneri per la promozione. Un avversario quindi da temere sul proprio campo soprattutto. I Caimani tra l’altro sono ancora alla prese con qualche infortunio di troppo da recuperare e quindi costretti a giocare con una panchina ridotta. Da segnalare però l’esordio dal primo minuto di Decuzzi e il terza linea Massimo Fierro, neo acquisto del Rugby Viadana 1970, pronti a dare il proprio contributo in questa difficile partita, in cui la capolista può rischiare qualcosa.

«Sicuramente non sarà una partita facile – tuona capitan Cafarra – Giocheremo fuori casa e loro hanno vinto qualche sfida importante, quindi ci aspettiamo di giocare contro una squadra che non ci regalerà nulla. Noi, d’altro canto, andremo là per vincere e rimanere primi. Per farlo dovremo giocare una partita intelligente, con pochi falli e con possesso di palla, mantenendo il controllo della gara per 80 minuti»

Questa la formazione dei Caimani Viadana per la trasferta di Jesi: Herrera, Alvarado, C. Paternieri, M. Paternieri, Declan, Ferrarini, Cafarra, Fierro, Galeotti, Panizzi, Decuzzi, Davolio, Novindi, Marcoleoni, Denti. A disposizione: JP Gamboa, C. Gamboa, Ziliani, Artoni, Joubert, Arena, Boni.