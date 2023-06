Suzzara: la Regione rassicura sull’ospedale

SUZZARA Sulla – fino a ieri – nebulosa situazione che riguarda il futuro più che prossimo, dell’ospedale di Suzzara, e su cui diverse forze politiche del territorio, nei giorni scorsi hanno fatto leva con richieste e comunicati, per ottenere dei chiarimenti in merito alle possibili scelte da intraprendere una volta scaduta la gestione cosiddetta sperimentale tra pubblico e privato, l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, è intervenuto per rassicurare il territorio locale sulla continuazione, oltre la fatidica data, dell’attività sanitaria che interessa la struttura ospedaliera di Suzzara: a tal riguardo, Asst Mantova si è già attivata per indire una gara pubblica finalizzata alla gestione del nosocomio, pertanto, stando alle parole degli organi regionali, l’ospedale non chiuderà. «Stiamo avviando la procedura, il presidio continuerà a funzionare regolarmente – specifica l’assessore regionale – il servizio sarà erogato attraverso una proroga del contratto con l’attuale gestore. La Società ospedale di Suzzara sarà quindi alla guida della struttura fino alla conclusione della procedura e all’affidamento della stessa. Per i cittadini e per i dipendenti non cambierà nulla: i cittadini potranno continuare a usufruire dei servizi senza interruzioni e ai professionisti sanitari verrà assolutamente garantita la continuità dell’attività lavorativa». Come già reso noto, per quanto concerne i lavori di adeguamento sismico della struttura sanitaria infatti, sono stati investiti 10 milioni di euro: «Regione Lombardia – aggiunge la Direzione Generale Welfare – ha a cuore questo territorio e intende consolidare l’offerta sanitaria, garantendo alla comunità un ospedale sicuro, moderno e funzionale. Questo l’obiettivo dei lavori di adeguamento sismico complessivo che interesseranno il presidio, con un investimento di circa 10 milioni di euro. Si sono resi disponibili significativi finanziamenti regionali – conclude la nota – ed è stato possibile affidare la progettazione completa dell’intervento.

Ai fondi regionali si sono inoltre aggiunti altri contributi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che permetteranno di completare l’opera. A tal riguardo, – continua l’assessore al Welfare Guido Bertolaso – Aria, Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti, sta portando a termine l’iter di affidamento dell’intervento».