Rugby Serie C – Il Mantova si raduna al Parco del Mincio agli ordini di Cavazzoni

MANTOVA Il Primo XV del Rugby Mantova è pronto a scendere in campo per il primo allenamento della stagione 2020/21. Dopo un’estate di grandi incertezze nel panorama sportivo italiano e non solo, la società biancorossa conferma la propria solidità e voglia di proseguire il proprio progetto. Stasera alle 20, presso lo Stadio Parco del Mincio, si riuniranno quindi capitan Giovannoni e compagni per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato. Al tempo stesso riprenderanno anche le rappresentative maschili Under 14, Under 16 e Under 18. L’U16 Femminile riprenderà il 26, mentre le categorie minirugby inizieranno venerdì 4 settembre.

Questo l’elenco dei convocati dallo staff tecnico composto dal nuovo coach Massimiliano Cavazzoni e dagli assistenti Francesco Panigalli e Sebastiano Scemma.

Avanti: Giovannoni (cap), D. Galetti (v.cap), R. Galetti, Baraldi, A. Bonizzi, M. Bonizzi, Boschini, Cenzato Coseru, Ferrara, Guatelli, Raboni, Romano, Rubino, Ruggerini, Savasi Trupia, Vicenzi, Villarreal, Busnardo, Valentini, Bustaffa, Deriu, Pachera, Sguaitzer, Zacchè, Zanetti. Tre quarti: Azzali, Barbieri, Casali, Dorella, S. Flisi, T. Flisi, Malavasi, Mondini, Mozzi, Opoku, Sorba, Cividini, Carnevali, Cibrozzi, Rangoni, Scipioni, Boem, Viotto.

Gli spogliatoi non saranno accessibili e ad ogni allenamento i giocatori dovranno presentarsi con l’autodichiarazione di non positività al Covid-19. Tutti gli allenamenti si svolgeranno senza contatto fisico e rispettando tutte le misure di sicurezza indicate dai Dpcm e dalle linee guida Fir.