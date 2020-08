Calcio dilettanti – Saccani: “Seconda, Terza e Juniores al via il 26/27 settembre”

MILANO Si è tenuta ieri mattina a Milano la riunione dei Delegati Provinciali, che ha visto all’ordine del giorno anche la composizione dei gironi di Seconda, Terza Categoria e Juniores Provinciale.

«Parallelamente si è discusso del tanto criticato Protocollo stilato nei giorni scorsi dalla Figc e approvato dal Governo in merito alla ripresa in sicurezza dell’attività dilettantistica – il commento del Delegato Provinciale Giuseppe Saccani – ma sotto questo aspetto non è emerso nulla di nuovo. D’altronde lo si sapeva, la decisione di allentare o meno il protocollo non spetta certamente al Crl. Detto questo, il presidente Giuseppe Baretti ha ricevuto la missiva firmata dalle società che personalmente ho provveduto a consegnargli ed egli stesso si è impegnato a farla avere direttamente a Roma la prossima settimana in occasione della riunione federale».

«Quello che posso anticipare – continua Saccani – è che i nostri campionati di Seconda, Terza Categoria e Juniores inizieranno regolarmente nel weekend del 26 e 27 settembre, mentre i campionati di competenza del Settore Giovanile e Scolastico inizieranno probabilmente a metà ottobre».

I gironi di Terza e Juniores Provinciale verranno pubblicati giovedì sul comunicato di Mantova; e se per quanto riguarda la Terza non ci dovrebbero essere sorprese, visto che le squadre mantovane iscritte sono 16, resta la curiosità di conoscere quale sarà la società del torneo Under 18 (sono 17) costretta ad emigrare in altra provincia.