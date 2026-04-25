Calcio giovanile – Juniores, Porto campione

Mantova Ultima giornata del campionato Juniores ricca di gol ed emozioni, con il verdetto che si è definito solo all’ultimo respiro: il Porto si laurea campione provinciale e conquista la promozione al campionato regionale. Decisivo il successo esterno, più sofferto del previsto, sul campo dello Sporting Pegognaga: 1-0 firmato Tafuro al 63’, rete pesantissima che vale tre punti e scudetto. La Mantovana risponde con il 2-1 in casa dell’Union Colli Morenici, ma non basta per ribaltare la classifica. Alle spalle delle due protagoniste chiude il Gonzaga con 58 punti, davanti a Roverbellese (57) e Quistello (54). Nell’ultimo turno successi con cinquina per Ceresarese (5-0 al Segnate), Borgo Virgilio (5-4 sulla Voltesi) e River (5-2 alla Serenissima), mentre Ostiglia-Roverbellese finisce 0-0.