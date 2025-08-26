Rugby serie C – Santoro: “Mantova, serve tempo per far crescere un gruppo rinnovato”

Mantova È iniziata lunedì 18 la nuova avventura del Mantova Rugby, con la ripresa degli allenamenti della prima squadra presso lo stadio “Parco del Mincio”. Il primo mese sarà dedicato alla preparazione atletica con quattro sedute settimanali, guidate dal nuovo coach Enrico Corso, tecnico di grande energia e visione chiara, pronto a lanciare un team giovane e rinnovato. Corso si occuperà della programmazione dall’Under 14 fino alla prima squadra, con un lavoro di filiera pensato per garantire continuità e crescita dei giocatori. Lo staff della prima squadra si completa con figure di esperienza e storiche per il club: Massimiliano Cavazzoni, esperto della mischia; Giovanni Pachera, cresciuto nel Mantova Rugby ed ora assistente allenatore; Stefano Giop, team manager, responsabile dell’organizzazione logistica e Federico Dorella, preparatore atletico. La Serie C vedrà una prima squadra con un’identità rinnovata: ai giovani del vivaio classe 2007, tutti aggregati alla prima squadra, si aggiungono i confermati 2006 ed il rientro di un giocatore importante, Giovanni Malavasi, mediano di mischia con esperienze importanti in Serie A. Con lui anche l’arrivo dell’italo-argentino Julian Gonzalez e la possibile aggiunta di un numero 8 in fase di valutazione. «L’obiettivo di questa stagione non può essere immediatamente la promozione – commenta il direttore sportivo Filippo Santoro – Serve tempo per amalgamare un gruppo profondamente rinnovato, con nove giovani inseriti, due nuovi innesti e un nuovo staff tecnico. Il vero traguardo sarà creare un’identità solida e far crescere i nostri ragazzi, i risultati arriveranno di conseguenza. Posso dire con certezza, che lo staff avrà a disposizione un gruppo numeroso e motivato».

Particolare attenzione è riservata ai giovani. Quest’anno non verrà iscritta una squadra U18 autonoma, ma grazie ad una collaborazione strutturata con il Rugby Carpi, i 14 atleti biancorossi nati tra il 2007 ed il 2009 potranno giocare regolarmente, allenandosi tra Mantova e Carpi e partecipando attivamente alle partite. Il progetto è supervisionato da una figura storica biancorossa come Daniele Bennati.