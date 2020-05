Rugby serie C2 – Il Chiese fa gruppo con i club bresciani per pianificare la ripartenza

CASALMORO Il Rugby del Chiese fa parte del gruppo di società bresciane che hanno aderito al progetto comune per la stesura e la condivisione di un percorso consapevole e altamente organizzato per il riavvicinamento graduale alla pratica del rugby, in tempi di emergenza sanitaria. Il panel è sempre più numeroso e completo. Anche il Rugby Calvisano si è aggiunto e a breve tutti questi club inizieranno le riflessioni su tre tavoli verticali di analisi dedicati a: area medico sanitaria e sicurezza impianti, area gestione club sportiva, area ludico sportiva e gestione tecnica del club. Questi tutti i sodalizi impegnati: Bassa Bresciana Rugby, Rugby Borgo Poncarale, Botticino Rugby Union, Rugby Brescia, Rugby Calvisano, I Centurioni Rugby, Cus Brescia Rugby, Rugby del Chiese, Rugby Desenzano 2006, Rugby Fiumicello, Rugby Franciacorta Asd, Gussago Rugby Club, I Bresciani Rugby Football Club, Rugby Oltremella, Rugby Ospitaletto, Nordival Rugby Rovato 1976, 2h Scorpions Rugby e Rugby Valle Camonica.