Calcio a 5 Serie A – Stagione 20/21 tutta da scoprire, ma le società pensano già al mercato

MANTOVA In attesa dell’assemblea di lunedì tra le società e il presidente della Divisione Calcio a 5, Montemurro, le società sono pronte a sferrare i primi colpi di mercato in vista della prossima stagione. Anche se ancora non si sa quali saranno i nuovi regolamenti, sulle composizioni delle rose e quando partirà la prossima stagione. Già oggi ci sarà una prima video conferenza, che anticiperà i temi caldi di lunedì. Per quanto riguara il mercato, non è proprio il caso del Mantova, che prima attende di capire quali saranno le decisioni della Divisione e soprattutto di Calzolari, patron del Kaos. Su questo fronte sembrano esserci segnali incoraggianti. Un primo passaggio è stato fatto, ma ne serviranno ancora altri. Poi sarà da fissare un incontro con Milella per cominciare a disegnare il Mantova per la stagione 2020-2021. Il ds Rondelli non sta certo con le mani in mano. Molti procuratori stanno proponendo i rispettivi atleti, ma non è ancora il momento di prendere delle decisioni che col tempo potrebbero risultare troppo affrettate.