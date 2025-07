Rugby – Stagione 2025/26: formule e date dei campionati nazionali

Roma Il Consiglio Federale nella riunione del 19 luglio scorso ha deliberato formule e date d’inizio dei campionati nazionali per la stagione sportiva 2025/26.

Ad aprire la nuova stagione il prossimo 27/28 settembre saranno le dodici formazioni impegnate nella Coppa Italia maschile che si presenta con una formula rinnovata: comporranno, infatti, la griglia di partenza le dieci società partecipanti alla Serie A Elite maschile, la squadra dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato ed il Rugby Parabiago, squadra perdente lo spareggio dello scorso 1° giugno per la promozione in Serie A Elite maschile.

Spareggio ad appannaggio del Biella Rugby Club che approda per la prima volta nella sua storia al massimo Campionato Italiano maschile, la Serie A Elite, al via l’11 ottobre e che assegnerà il Titolo di Campione d’Italia maschile assoluto 2025/26 nel week end del 29/30 maggio.

Ai nastri di partenza nel fine settimana del 18/19 ottobre la massima divisione femminile, la Serie A Elite, Serie A maschile e femminile, Coppa Conference, Serie B e Serie C.

Di seguito le formule deliberate.

Serie A Elite Maschile (Titolo di Campione d’Italia maschile assoluto 2025/26)

Partecipanti: Girone unico a 10 squadre

Sitav Rugby Lyons, HBS Colorno, Valorugby Emilia, Fiamme Oro Rugby, Rugby Viadana 1970, Biella Rugby Club, Petrarca Rugby, Femi-CZ R. Rovigo Delta, Mogliano Veneto Rugby, Rangers R. Vicenza.

1 squadra retrocessa alla Serie A Maschile

Stagione regolare (gare di andata e ritorno) 11 ottobre – 30 maggio (18 turni).

Le prime quattro classificate al termine della regular season accedono alla fase Play Off

Semifinali 9/10 maggio (andata) e 16/17 maggio (ritorno) secondo il seguente schema:

1a vs. 4a classificata (and. in casa della 4a classificata)

2a vs. 3a classificata (and. in casa della 3a classificata)

Finale 29/30 maggio (gara unica, sede da definire)

Coppa Italia Maschile

Partecipanti: 12 squadre divise in due Gironi (le 10 squadre di Serie A Elite maschile, la squadra Accademia Nazionale Ivan Francescato, la perdente lo spareggio promozione Serie A 2024/25)

Composizione Girone 1 (le prime sei classificate al termine della stagione 2024/25): Femi-CZ R. Rovigo Delta, Rugby Viadana 1970, Petrarca Rugby, Valorugby Emilia, Fiamme Oro Rugby, Mogliano Veneto Rugby.

Composizione Girone 2: HBS Colorno, Rangers R. Vicenza, Sitav Rugby Lyons, Biella Rugby Club, Accademia Nazionale Ivan Francescato, Rugby Parabiago.

Fase a gironi; 27/28 settembre – 22/23 novembre (5 turni, partite di sola andata)

Al termine della fase a gironi le prime due squadre classificate del Girone 1 accedono direttamente alle semifinali, mentre la terza e quarta classificata del Girone 1 disputeranno uno spareggio contro la prima e seconda classificata del Girone 2 (20/21 dicembre, gara unica), secondo lo schema che segue; in caso di qualificazione dell’Accademia I. Francescato, questa verrà sostituita dalla squadra immediatamente successiva in classifica.

1a class. Girone 2 v 3a class. Girone 1 (partita A)

2a class. Girone 2 v 4a class. Girone 1 (partita B)

Semifinali 21/22 febbraio (gara unica in casa della 1° e 2° classificata Girone 1) secondo il seguente schema:

1a class. Girone 1 v Vincente Partita B

2a class. Girone 1 v Vincente Partita A

Finale 28 febbraio / 1° marzo (gara unica, sede da definire).

La vincitrice si aggiudicherà il Trofeo Coppa Italia Maschile 2025/26

Campionato Serie A Maschile, Gruppo 1 e 2 (Titolo di Campione d’Italia di Serie A Maschile 2025/26)

Partecipanti: 40 squadre

1 squadra promossa in Serie A Elite Maschile 2026/27

2 squadre passeranno dal Gruppo 2 al Gruppo 1

Nessuna retrocessione in Serie B 2026/27

Composizione

Gruppo 1

Girone 1, meritocratico: Verona Rugby, Petrarca Rugby (Cadetta), Cus Torino, Rugby Parabiago, Avezzano Rugby, Unione R. Capitolina, Valsugana Rugby Junior Padova, Rugby Calvisano, Livorno Rugby, VII R. Torino.

Gruppo 2

Girone 2 (territoriale): Stade Valdotain, Amatori R. Alghero, Amatori&Union Rugby Milano, Cus Milano Rugby, Rugby Milano, Rugby Lecco, Rugby Noceto, Rugby Parma 1931, Piacenza R. Club, Modena Rugby 1965.

Girone 3 (territoriale): Romagna RFC, Pesaro Rugby, Rugby Badia 1981, Omar Villorba Rugby, Rugby Casale, Ruggers Tarvisium, Rugby Paese, Rugby Viadana 1970 (cadetta), Valpolicella Rugby 1974, Rugby Feltre.

Girone 4 (territoriale): Fifa Security UR San Benedetto, Unione R. Firenze, Cavalieri Union R. Prato Sesto, La Rugby L’Aquila 2021, Pol. Paganica Rugby, RNA ssd arl, Civitavecchia Centumcellae, Pol. SS Lazio Rugby 1927, Rugby Roma Olimpic C. 1930, US Roma Rugby.

Stagione Regolare: 19 ottobre –19 aprile (18 turni, gare di andata e ritorno tra le compenti di ciascun girone)

Play Off

Per assegnare il Titolo e individuare la squadra che accederà alla fase promozione in Serie A Elite 2026/27 si procederà con una Fase Play Off come di seguito riportato.

Semifinali A2: 3 maggio (gara unica in casa della miglior classificata al termine della stagione regolare)

SF1: 1a Ranking Prime Classificate v Migliore 2a Classificata

SF2: 2a Ranking Prime Classificate v 3a Ranking Prime classificate

Finale A2: 17 maggio (gara unica in casa miglior classificata al termine della stagione regolare)

Vicente SF1 v Vincente SF2

Le due squadre finaliste passeranno al Gruppo 1 della Serie A 2026/27.

Semifinali promozione in Serie A EIite 2026/27: 24 maggio (gara unica in casa della miglior classificata Gruppo 1).

1a classificata Gruppo 1 v Vincente Finale Serie A2

2a classificata Gruppo 1 v 3a classificata Gruppo 1

Finale Promozione Serie A Elite 2026/27: 31 maggio (gara unica, in sede da definire).

La squadra Vincente sarà dichiarata Campione d’Italia Serie A maschile 2025/2026 e sarà promossa in Serie A “Élite” nella stagione sportiva 2026/2027.