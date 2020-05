Basket serie A2 – Stings, per la panchina si valutano Di Paolantonio e Cagnardi

MANTOVA La stagione 2020/21 è ancora lontanissima e circondata da tutte le incognite possibili e immaginabili, non solo in A2 ma a qualunque livello cestistico: di ieri la notizia che dopo Serie A e A2, anche Eurolega ed Eurocup hanno terminato definitivamente la propria stagione. Non si sentirà un pallone rimbalzare su un parquet Europeo per ancora molti mesi (in dirittura d’arrivo il programma per riprendere la stagione NBA). Gli Stings dopo il fulmine a ciel sereno dell’addio di Finelli, pare che il tecnico bolognese stesse ridiscutendo il contratto con Mantova quando l’offerta 1+1 di Scafati lo ha indotto a prendere la strada che lo ha riportato in Campania, adesso devono correre ai ripari e valutano i profili di Di Paolantonio e Cagnardi. In uscita quasi sicuramente Riccardo Visconti, corteggiato da piazze a cui è difficile resistere (Fortitudo Bologna per il blasone e Brindisi per l’ottimo progetto tecnico già avviato da un paio d’anni). Da valutare anche la situazione di tutti i giocatori che erano rimasti quest’anno a Mantova convinti proprio dalla presenza di Finelli e che ora si sono ritrovati spiazzati. Si muovono le rivali: Udine tenta l’assalto a Marco Cusin, Ferrara trattiene Panni mentre Treviso ingaggia l’americano Jeffrey Carroll.

Leonardo Piva