Rugby Top 10 – Caila: “Viadana, fuori la grinta. Ora battiamo il Mogliano”

VIADANA La trasferta nella capitale stavolta ha portato solo 2 punti al Viadana che, smaltita la delusione per la sconfitta di misura con le Fiamme Oro, è tornato ad allenarsi per preparare la gara di domenica allo Zaffanella (ore 15) contro il Mogliano, reduce dal successo interno su Piacenza grazie al quale ha superato in classifica i gialloneri (10 punti contro 9). I trevigiani devono però recuperare ancora il confronto casalingo col Rovigo, in programma sabato 27. In forse, nel Mogliano, la presenza dell’ex Brian Ormson, assente contro Piacenza. A proposito di ex, per il seconda linea del Viadana, Adolfo Caila, la prossima è certamente una sfida speciale. Da vincere a tutti i costi. «In casa – dice – finora abbiamo perso sia contro il Petrarca Padova che col Piacenza, sarebbe bello dare una soddisfazione al nostro pubblico. Mogliano è un’ottima squadra, sia in mischia che dietro, e del resto per noi non esistono partite facili, sono tutte importanti. Andremo in campo per dare il massimo e cercare di vincere».

L’obiettivo dei gialloneri è interrompere la striscia negativa, che si è allungata con la sconfitta di Roma con le Fiamme Oro. «Abbiamo disputato un’ottima gara – dice ancora Caila – segnato quattro mete contro le due degli avversari, eppure alla fine siamo usciti sconfitti e per questo siamo molto delusi. Abbiamo reagito quando eravamo in svantaggio, siamo migliorati rispetto alla precedente sfida col Valorugby, affrontando il match con ben altro atteggiamento e ben altro spirito. Lo dimostrano appunto le quattro mete segnate, mentre a Parma eravamo rimasti all’asciutto. Ovviamente c’è ancora da migliorare qualcosa, soprattutto in touche, bisogna essere più attenti. Domenica – prosegue il seconda linea del Viadana – dobbiamo ripetere l’ottima prestazione per centrare il primo successo interno: sarebbe importante per la classifica, per allontanarci dalla zona pericolo, e sarebbe inoltre un toccasana per il morale e il prosieguo del torneo. Ma dovremo essere cinici e badare al sodo, credere nelle nostre possibilità e concretizzare ogni azione».

Oggi la squadra si allena regolarmente, domani sarà giornata di riposo. Abbiamo parlato di ex e chiudiamo con un altro, Plinio Sciamanna, oggi coach del Colorno femminile, nominato tecnico degli avanti della nazionale in “rosa” dove affiancherà appunto il Dt Andrea Di Giandomenico.