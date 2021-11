Problemi con l’atterraggio, feriti e in ospedale 4 parà a Poggio Rusco

POGGIO RUSCO Stavano facendo esercitazioni di paracadutismo quando si sono verificati alcuni problemi durante l’atterraggio: per questo motivo quattro militari sono rimasti feriti e portati in ospedale – uno all’ospedale di Cremona in elisoccorso.

L’incidente di volo si è verificato verso le 15 di ieri a Poggio Rusco, in aperta campagna, in corrispondenza di un’area agricola non coltivata dove da alcuni anni, periodicamente, i paracadutisti dell’esercito si recano per svolgere addestramenti e prove. Si tratta in particolare dei paracadutisti del Genio guastatori di stanza nella caserma di Legnago.

I militari, come capitato già altre volte, ieri si sono recati nell’area agricola di Poggio, nei pressi di via Segonda, e hanno iniziato con i vari addestramenti. Ad un tratto però qualcosa deve per forza essere andato storto. Ormai quasi al suolo infatti deve essersi verificato un problema che ha coinvolto quattro militari, che sono rimasti feriti. Subito è scattato l’allarme e sul posto, oltre ai responsabili della caserma legnaghese, sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Magnacavallo e i sanitari del 118 con l’elisoccorso: un maggiore è stato portato all’ospedale di Legnago, un tenente all’ospedale di Cremona in elisoccorso e a Pieve un maresciallo e un caporale maggiore. (gb)