Rugby Top 10 – Coach Urdaneta saluta il Viadana: “Grazie a tutti, è stato bellissimo”

Viadana Le strade del Rugby Viadana e quelle di Bernardo Urdaneta si dividono. Come abbiamo scritto mercoledì, il tecnico argentino cambierà casacca con un anno di anticipo rispetto ai due di contratto: dalla prossima stagione sarà infatti l’head coach dei Lyons di Piacenza. «La parola più ricorrente nei miei saluti al Viadana sicuramente è grazie. – dice l’ormai ex tecnico giallonero -. Vorrei ringraziare uno ad uno tutte le persone che nel passato e nel presente hanno contribuito a formare l’identità del Rugby Viadana. Voglio ringraziare tutti i giocatori che hanno sempre dato il massimo in ogni situazione. Voglio ringraziare tutto lo staff e i tifosi per averci supporto in ogni partita. Una delle cose che più mi mancherà di Viadana sarà proprio questo. E’ stata una bellissima esperienza, per me e per la mia famiglia, sono molto felice per tutti gli insegnamenti che questa stagione mi ha lasciato, sicuramente sarà una tappa fondamentale nella mia carriera da allenatore. Grazie a tutti! Avrò un bellissimo ricordo di Viadana».

«Avevamo un contratto di due anni, ma abbiamo deciso di rimescolare le carte – ha spiegato il GM Ulises Gamboa -. Desideriamo comunque ringraziare Bernardo per il prezioso contributo umano e sportivo. Dei suoi insegnamenti faranno certamente tesoro i giocatori e anche gli allenatori che hanno avuto il piacere di incontrarlo in questa sua stagione a Viadana».