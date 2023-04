Calcio Serie C – Mantova, che fine ha fatto Setti? Piccoli: “Presumo si stia occupando del Verona”

MANTOVA Che fine ha fatto Maurizio Setti? Non che negli anni scorsi sia mai stato troppo presente alle gare del Mantova. Però a una quindicina di partite era solito assistere dal vivo. Quest’anno le sue presenze si sono contate sulle dita di una mano. Il presidente Filippo Piccoli, col quale Setti divide la maggioranza del pacchetto azionario del Mantova, da gennaio a questa parte sembra il classico “uomo solo al comando”. A domanda diretta sui rapporti con Setti, il presidente biancorosso ha risposto: «Gli ho mandato un sms per gli auguri di Pasqua. Poi non ci siamo più sentiti. Lui lontano dal Mantova? Non saprei, nemmeno gli anni scorsi mi risulta che venisse alle partite. Presumo che in questo momento sia preso dal Verona, che si sta giocando la salvezza». Insomma, si capisce che i due non sono a stretto contatto. Se questo sia il preludio a un’imminente uscita di scena di Setti, però, è prematuro dirlo: «Pensiamo a salvarci – taglia corto Piccoli – . Poi faremo tutti i ragionamenti del caso».