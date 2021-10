Rugby Top 10 – Gregorio suona la sveglia: “Viadana, il derby col Valorugby è l’occasione del riscatto”

VIADANA Operazione riscatto per il Viadana dopo l’inopinata sconfitta casalinga rimediata sabato dal Sitav Lyons Piacenza, seconda in altrettante gare giocate allo Zaffanella. Il quindici giallonero sarà di scena domenica allo stadio “Lanfranchi” di Parma (ore 18) per affrontare il Valorugby. Una sfida che richiama alla memoria il precedente della passata stagione, disputato però al Mirabello di Reggio, probabilmente la gara più bella giocata dal team di German Fernandez, che riuscì a prevalere al termine di un derby spettacolare e ricco di colpi di scena. Anche il Valorugby, per la verità, non se la passa benissimo, reduce da due sconfitte consecutive, quella di sabato scorso di un solo punto (26-27) col Calvisano.

«Due passi falsi inaspettati per le ambizioni del Valorugby – afferma Pietro Gregorio, mediano di mischia del Viadana – ha un organico di tutto rispetto, tra cui gli ex Amenta e Gerosa: il primo, in particolare, è un ottimo portatore di palla, ma la fonte del loro gioco è il mediano d’apertura Castiglioni. Per giunta tornano a giocare al Lanfranchi e vorranno cancellare gli ultimi risultati deludenti. Anche noi, però, dobbiamo cercare di riscattarci: non sarà facile, ma bisogna almeno provarci».

Gregorio è uno dei veterani del Viadana e può dunque cercare di spiegare questa strana involuzione della squadra, che troppo spesso approccia male la partita, salvo svegliarsi nel secondo tempo, quando però è difficile recuperare lo svantaggio, come è capitato appunto anche sabato contro Piacenza. «Purtroppo non è facile dare una risposta valida – afferma Pietro – è chiaro che con questa condotta favoriamo gli avversari, che ovviamente non si fermano ad aspettarci. Dobbiamo cercare di migliorare sotto l’aspetto della concentrazione, perchè quando sei sotto, non è mai facile recuperare. Piacenza si è comunque dimostrata un’ottima squadra, ha fatto meglio di noi e meritato la vittoria. Purtroppo abbiamo giocato come sappiamo soltanto nella ripresa, siamo anche andati in meta, ma non è bastato per recuperare lo svantaggio accumulato nel primo tempo. Dobbiamo essere più consapevoli e convinti delle nostre possibilità, entrare subito in partita, sin dalle prime schermaglie, per non concedere vantaggi all’avversario di turno. Se non riusciamo a farlo domenica a Parma col Valorugby, sarà durissima fare risultato».