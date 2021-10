Ciclismo U23 ed Elite – Menegale vince il Gp d’Autunno di Acquanegra

ACQUANEGRA SUL CHIESE Il Gp d’Autunno – Trofeo Comune di Acquanegra incorona re delle volate Elia Menegale della Zalf Fior. L’abile velocista padovano si è imposto infatti al fotofinish, davanti ad un altro big dello sprint quale Michael Minali dell’Iseo Serrature Rime, mentre al terzo posto si è piazzato Matteo Fiaschi della Viris Vigevano. Grazie a questo successo, l’alfiere del team trevigiano ha inoltre indossato la maglia di leader dell’edizione 2021 della challenge “Fiume Oglio e le Terre di Confine”.

Tutto secondo copione, quindi, ad Acquanegra. La corsa, disputata ad un ritmo piuttosto intenso da una settantina di atleti in rappresentanza di una ventina di squadre, per le sue caratteristiche tecniche ancora una volta è divenuta terra di conquista per i velocisti. Ad onor del vero, lungo i 100 km percorsi, vale a dire 25 giri di un circuito cittadino di 4 km, le fughe si sono succedute a buon ritmo, ma il gruppo le ha sempre rintuzzate con prontezza e autorevolezza. L’affondo più significativo di giornata l’ha proposto un terzetto composto da Giovanni Gazzola del Pedale Scaligero, Davide Martini della General Store e Alberto Rovatti del Cavriago, i quali hanno dettato il ritmo sino ad una quindicina di chilometri dal traguardo. Ma gli inseguitori, anche in questo caso, sono riusciti a ricucire lo strappo e a quel punto sono salite in cattedra le formazioni dei velocisti di razza. Menegale, ben pilotato dai compagni nel corso degli ultimi metri di gara, ha scelto il tempo giusto per piazzare lo sprint e alla sua ruota si è portato Michael Minali, figlio e fratello d’arte (il padre Nicola e il fratello Riccardo hanno lasciato il segno anche tra i prof). Il testa a testa tra i due si è risolto con il colpo di reni del padovano di San Martino di Lupari, un guizzo che gli ha permesso di conquistare la prestigiosa vittoria sulle strade mantovane.

Menegale, come detto, si è aggiudicato anche la Challenge del Fiume Oglio promossa e sostenuta dai rispettivi comitati provinciali dell’Fci, dalle società organizzatrici dei tre appuntamenti, dalle amministrazioni locali di Bozzolo, Calvatone e Acquanegra sul Chiese e da realtà come il Gs Avis di Bozzolo, la Pro Loco “Bedriacum” di Calvatone e l’Ente Manifestazioni Acquanegresi. Con Elia sul podio di questa rassegna sono saliti ancora Michael Minali, secondo, e Alessio Acco della Zalf Fior, terzo.

Molte le autorità locali presenti sul traguardo tra cui il sindaco di Acquanegra sul Chiese, Monica De Pieri, il presidente dell’Ema, Alberto Uggeri, patron e presidente del Pedale Castelnovese, Renato Moreni. Con loro vi erano pure Fausto Armanini, presidente dell’Fci di Mantova, e Antonio Pegoiani, presidente del comitato cremonese. «Tornare ad organizzare e correre ad Acquanegra – afferma Renato Moreni – è una forte e chiara testimonianza del desiderio di tutti di ritorno alla normalità. Ringrazio per il supporto garantito il Comune, l’Ema e tutte le persone che si sono poste al nostro fianco. Con il Gp d’Autunno si conclude il programma organizzativo del Pedale Castelnovese, un’annata che reputo positiva nonostante le difficoltà affrontate. Ora guardiamo con fiducia e nuovi stimoli al 2022».