Rugby Top 10 – Il Viadana brinda alla prima vittoria: a Roma batte la Lazio 34-24

ROMA l Rugby Viadana conquista la prima vittoria della stagione sul campo del fanalino Lazio per 24-34. Successo doveva essere e successo è stato, dopo una gara vibrante con diversi ribaltamenti di fronte e molto equilibrata nel primo tempo: al “Cpo Giulio Onesti” è andato in scena davvero un bello spot per il rugby in una giornata quasi estiva. Partenza a mille di entrambe le squadre, poi dopo un iniziale botta e risposta i ragazzi di coach Fernandez iniziano a prendere in mano le redini del match, trascinati da uno scatenato Ceballos, ex di turno, che quando ritrova i suoi vecchi compagni vuole mettersi in evidenza: per lui sei calci su sette, 19 punti e titolo di man of the match meritatissimo.

LAZIO-VIADANA 24-34

MARCATORI P.t.: 4’ m Cozzi tr Montemauri (7-0); 6’ m Ceballos tr Ceballos (7-7); 12’ m Santarelli tr Cozzi (14-7); 15’ m Boschetti tr. Ceballos (14-14); 21’ m Jannelli tr Ceballos (14-21); 34’ cp Ceballos (14-24). S.t.: cp 41’ Ceballos (14-27); 43’ m Modena tr Ceballos (14-34); 54’ m Parlatore (19-34); 75’ m Cozzi (24-34)

LAZIO RUGBY Cozzi; Santarelli, Baffigi (64’ Cruciani), Gianni (67’ Bonavolontà); D. Donato; Montemauri, Loro (cap.); Parlatore (58’ Ercolani); J. Donato (62’ Pilati), Marucchini; Cacciagrano (58’ Colangeli), Margin; Careri (62’ Paparone), Rosario, Leiger. All.: De Angelis.

RUGBY VIADANA Mateu (54’ Ferrarini); Jannelli, Zaridze, Modena (61’ Quintieri); Massari; Ceballos, Jelic (60’ Di Chio); Casado Sandri (54’ Locatelli); Rossi (73’ Gamboa), Wagenpfeil (cap.); Caila, Boschetti (64’ Mannucci); Galliano M. (58’ Novindi), Ant. Denti, Halalilo. All.: Fernandez.

ARBITRO Clara Munarini (Parma). Assistenti Dante D’Elia (Bari), Franco Rosella (Roma). Quarto Uomo: Massimo Salierno (Napoli).

NOTE Giornata soleggiata. Primo tempo 14-24. Cartellini: al 49’ giallo a Marucchini (Lazio); al 49’ giallo ad Halalilo (Viadana). Calciatori: Montemauri (Lazio) 1/3; Cozzi (Lazio) 1/2; Ceballos (Viadana) 6/7. Punti conquistati in classifica: Lazio 1; Viadana 4. Peroni Player of the Match: Ignacio Ceballos (Viadana).