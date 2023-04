Rugby Top 10 – Pavan carica il Viadana: “Il Petrarca è forte, ma possiamo batterlo”

Viadana Nel fine settimana andrà in scena la penultima giornata del Top 10 con il Viadana impegnato domenica a Padova contro il Petrarca, detentore dello scudetto e recentissimo vincitore della Coppa Italia battendo in finale il Valorugby. E proprio la squadra reggiana sarà l’avversaria dei gialloneri nel turno conclusivo. I rivieraschi arrivano da tre vittorie consecutive, a Calvisano, Colorno e in casa con le Fiamme Oro, ma per conquistarsi un posto tra le prime quattro (ora sono sesti) avrebbero bisogno di un miracolo. Intanto dovranno vincere entrambe le partite e poi sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. Ma è meglio procedere un passo alla volta.

«Sappiamo in partenza che a Padova ci attende una gara difficilissima – attacca Gilberto Pavan, bandiera del club e componente dello staff tecnico – il Petrarca dispone di un organico completo, per noi sarà un banco di prova davvero impegnativo. L’obiettivo a breve termine è ripetere la prestazione delle ultime tre partite, che ci ha consentito di ottenere altrettante vittorie. E’ chiaro che per i play off non siamo messi benissimo, ci vorrebbe qualche punto in più per poter giocarci le nostre possibilità. Così è durissima, ma fino a quando la matematica ci dà una chance, dobbiamo fare tutto il possibile per provarci, Veniamo, come detto, da tre ottime partite e andremo quindi a Padova convinti dei nostri mezzi e decisi a portare a casa un’altra vittoria».

«Sono molto sereno e fiducioso – prosegue Pavan – la gara d’andata è stata equilibrata e l’abbiamo persa di un punto. Abbiamo avuto una settimana più di loro per preparare la sfida, ne conosciamo i punti di forza, ma anche come colpirli. Il Petrarca è forte in mischia e nei tre quarti, giocherà al massimo perchè vuole chiudere al primo posto e deve recuperare tre punti al Rovigo. Come dicevo, è squadra completa, dispone anche di un’ottima panchina, ma sono convinto che il Viadana non sia da meno. Per batterli dovremo disputare una partita perfetta, sia in difesa che in attacco. In questi casi, oltre alle gambe, testa e cuore possono fare la differenza. I ragazzi hanno lavorato bene in questi giorni, gli ultimi risultati hanno dato entusiasmo e fiducia. Vogliamo chiudere bene la stagione ed è chiaro che un successo sui campioni d’Italia sarebbe di grande prestigio».