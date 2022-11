Rugby Top 10 – Viadana, altro ko: allo Zaffanella passa Colorno (28-41)

VIADANA Dopo il ko casalingo contro Calvisano, il Viadana perde anche la sfida nell’altro derby, contro il Colorno per 48-21. Nessun passo in avanti per la squadra di coach Urdaneta che chiude con 4 gialli. L’indisciplina, una costante nelle ultime tre gare.

VIADANA-COLORNO 28-41

MARCATORI P.t.: 5’ m Ceballos tr Ceballos (0-7), 11’ m Sauze tr Rojas (7-7), 20’ m Ruiz tr Rojas (14-7), 39’ m Broglia tr Pescetto (14-14). S.t.: 42’ mt Colorno (14-21), 43’ m Leaupepe tr Pescetto (14-28), 53’ cp Ceballos (14-31), 55’ m Zottola tr Rojas (21-31), 57’ cp Ceballos (21-34), 75’ m Denti tr Rojas (28-34), 78’ m Antl tr Ceballos (28-41).

RUGBY VIADANA 1970 Ferrarini, Ciardullo, Morosini (50’ Crea), Dogliani, Sauze, Rojas, Gregorio (72’ Di Chio), Ruiz, Romanini, Schinchirimini, Caila, Zottola, Mignucci (53’ Denti), Montilla (53’ Fiorentini) Tejerizo (53’ Molina).

All.: Bernardo Urdaneta.

HBS COLORNO Cozzi, De Santis (52’ Devoto), Ceballos, Antl, Leaupepe, Pescetto, Augello (52’ Boscolo), Mbandà (60’ Ciotoli), Koffi, Adorni (74’ Mattioli), Broglia (70’ Butturini), Gutierrez, Galliano (57’ Franceschetto), Ferrara (60’ Fabiani) Lovotti. All.: Umberto Casellato.

ARBITRO Vedovelli (Sondrio). Assistenti: Palombi (Perugia) e Merli (Jesi). Quarto Uomo: Sgura (Brescia). TMO: Schipani (Benevento).

NOTE Giornata fresca e soleggiata, circa 11°, campo in perfette condizioni. Spettatori 800 circa. P.t.:14-14. Cartellini: 9’ giallo Schinchirimini (Viadana), 28’ Ceballos (Colorno), 32’ Ferrarini (Viadana), 38’ giallo Ruiz (Viadana), 42’ giallo Romanini (Viadana), 53’ giallo Gutierrez (Colorno). Calciatori: Rojas (Viadana) 4/4; Ceballos (Colorno) 4/5; Pescetto (Colorno) 2/2. Punti conquistati Viadana 1, Colorno 5.