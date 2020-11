Borgochiesanuova: partito il recupero dei ruderi Pru

MANTOVA «Una buona notizia! Pru di Borgochiesanuova è partito e ha dato corso al recupero del quartiere». Con queste parole l’assessore all’urbanistica Andrea Murari ha annunciato il sopralluogo compiuto ieri assieme all’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli nella parte di Pru rimasta incompiuta o addirittura allo stato di rudere, a seguito delle traversie subite dai costruttori di quel piano di recupero urbano partito agli inizi degli anni 2000.

«Sono tornato nelle palazzine dove i cittadini da anni segnalavano degrado insicurezza e abbandono – ha proseguito Murari –. Abbiamo fatto un grande lavoro con la polizia locale per liberare gli immobili occupati e abbiamo relizzato il nuovo palazzetto dello sport per portare un presidio pubblico. Come sempre avviene quando il comune si muove con decisione arrivano gli investimenti privati. E così è stato: sono partite le ristrutturazioni delle palazzine con efficientamento energetico e allestimento di spazi verdi attrezzati. A inizio del nuovo anno saranno pronte per essere affittate ed ospitare nuove famiglie, riportando la vita nel quartiere. Complimenti a chi ha il coraggio di investire anche in una fase così difficile», ha concluso l’assessore.