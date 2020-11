Rivarolo – Regimazione idraulica: procedono i lavori a Ponterotto

RIVAROLO MANTOVANO Proseguono spediti gli interventi di regimazione dei corsi d’acqua per cui il Comune di Rivarolo Mantovano ha ricevuto un contributo a fondo perduto pari a 87.300 euro.

Lavori in corso lungo la Strada comunale del Ponterotto dove si stanno effettuando gli interventi di regimazione idraulica: un intervento necessario per l’eliminazione dei periodici ristagni d’acqua che si originano in caso di piogge insistenti per lunghi periodi o nell’evenienza di fenomeni temporaleschi cruenti (bombe d’acqua) nei terreni agricoli a ridosso dell’abitato; al contenimento degli effetti del dissesto ripariale, caratterizzato dal progressivo smottamento delle sponde; alla prevenzione dei fenomeni igienico-sanitari che si possono originare a seguito del ristagno prolungato delle acque sulle superfici dei prati.

L’opera, come spiegato prima della partenza del cantiere (avvenuta lo scorso 2 luglio), è coperta per il 90% (87.300 euro) da un contributo messo a disposizione dalla Regione: il progetto costerà complessivamente 97mila euro.

Ad essere interessati dai lavori predisposti dall’amministrazione Galli ben tre chilometri di corsi d’acqua denominati Sorgive del Bosco, di Cividale, Ponterotto e Colatore Cividale-Barco che recapitano le acque nel canale Delmoncello.

La rendicontazione dei lavori, come spiegato dal Comune di Rivarolo Mantovano, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è stata prorogata al 31 dicembre 2020 da Regione Lombardia che ha già provveduto a recapitare, per Decreto, le risorse economiche al Comune.