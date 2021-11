Rugby Top 10 – Viadana si sblocca e ritrova il sorriso: battuto Mogliano (35-13)

VIADANA Il Viadana c’è. Finalmente una bella prova corale dei gialloneri che superano allo Zaffanella il Mogliano, lo scavalcano in classifica, agguantano il Calvisano restando vicino alla zona play off e conquistano pure la prima vittoria interna della stagione. Davvero una bella domenica per i rivieraschi. 35-13 lo score finale per un match con un secondo tempo infinito, chiuso oltre il 60’ con la meta di D’Anna per il Mogliano. Era una gara da vincere e i ragazzi di Fernandez non hanno deluso. Nella prima frazione partenza a mille del Viadana che si porta immediatamente in vantaggio di 7 punti con la meta al 2’ di Mateu trasformata da Ceballos. Buona la reazione dei biancoblù che mantengono la gara sostanzialmente in equilibrio, anche se non riescono a sfruttare tutte le occasioni avute a disposizione. Al contrario Viadana è bravo a marcare quando possibile e a rintuzzare gli attacchi degli ospiti, in particolare a ridosso della propria linea di meta. Il capitano Wagenpfeil va in meta al 20’ e Ceballos firma due piazzati. Il primo tempo si chiude sul 18-8, ma il risultato sembra ancora aperto a qualsiasi esito. Nella ripresa migliore gestione del match da parte dei padroni di casa. Molti errori di handling e numerosi in avanti dei biancoblù vanificano i tentativi di riaprire la partita. Il pacchetto di casa sfrutta le occasioni che si presentano all’interno dei 22 di Mogliano e, dopo le due del primo tempo, marcano altre tre mete e conquistano anche il bonus offensivo. Grande gara di Ribaldi che segna una doppietta al 53’ e al 79’. Da segnalare anche la marcatura del pilone Antonio Denti al 67’. Rimane la magra consolazione per i biancoblù dell’ultima marcaturanei minuti di recupero di un match durato davvero tanto: D’Anna segna al 100’, mentre Fadalti fallisce la trasformazione.Finalmente al terzo tentativo il Viadana centra il successo allo Zaffanella, dopo aver ceduto ad Argos Petrarca Padova e Sitav Lyons Piacenza. Soddisfatto quindi coach German Fernandez: «Se mi chiedete se dopo questo successo netto guardo la classifica, rispondo no – dichiara il tecnico – Noi dobbiamo crescere e migliorarci. Con il Mogliano in casa è stato fatto un passo in avanti. Quanto di positivo è stato fatto nella precedente gara a Roma con le Fiamme Oro, dove è mancato solo il risultato, lo abbiamo confermato con i veneti. E questa volta è arrivata la vittoria meritata. Dobbiamo avere più fiducia in noi stessi per chiudere le partite con il successo».