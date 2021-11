Tempo d’Orchestra: mercoledì 17/11 il primo concerto di stagione al Teatro Bibiena porta a Mantova il trio Weithaas-Hecker-Helmchen

MANTOVA Tre fuoriclasse – Antje Weithaas, violino, Marie-Elisabeth Hecker, violoncello, e Martin Helmchen, pianoforte – compongono il trio che, mercoledì 17 novembre 2021, apre il ciclo di concerti che la 29 edizione della stagione Tempo d’Orchestra propone al Teatro Bibiena di Mantova.

Il trio impagina una locandina di notissime pagine cameristiche di repertorio a firma di Schubert, Schumann e Šostakovič. La proposta d’ascolto si sofferma sul Trio op. 99 di Schubert (“sofferente, femminile, lirico”, secondo quanto ne scrisse Schumann), sui Fantasiestücke op. 88 di Schumann e sul Trio n. 2 op. 67 di Šostakovič, pagina solida e di energico carattere.

Programma di sicuro fascino, affidato a musicisti d’eccezione. Il suo carisma e la sua presenza in scena affascinano senza mai mettere in ombra le opere che l’interprete affronta: la musica viene sempre prima di tutto per Antje Weithaas, abilissima nel valorizzare ogni dettaglio del pensiero musicale con una irresistibile intelligenza e sapienza tecnica. Fra le interpreti più apprezzate d’oggi, l’artista vanta un repertorio amplissimo che spazia dal Seicento ai giorni nostri. La violoncellista Marie-Elisabeth Hecker ha conquistato l’attenzione internazionale grazie al clamoroso successo riportato nel 2005 al Concorso Rostropovich: per la prima volta, un concorrente si vedeva assegnare il primo premio e due premi speciali. Da allora, l’artista è una delle più richieste soliste e cameriste d’oggi, apprezzata per la profondità e naturalezza del suo modo di comunicare. Con stile virtuosistico ma essenziale, Martin Helmchen ha conquistato un posto di primo piano sulla scena internazionale suonando con i Berliner Philharmoniker e Herbert Blomstedt, i Wiener Philharmoniker e Valery Gergiev, la London Philharmonic e Vladimir Jurowski, la City of Birmingham Symphony Orchestra e Andris Nelsons, la New York Philharmonic e la Boston Symphony Orchestra sotto la direzione di Christoph von Dohnányi.

I biglietti per il concerto sono in vendita alla biglietteria di Oficina OCM in Palazzo Castiglioni (piazza Sordello 12 – Mantova; lunedì-venerdì ore 10-13 e 15-18), online su ocmantova.vivaticket.it e mercoledì in teatro dalle 19.45. Il prezzo varia dai 20 ai 32 euro a seconda della tipologia di posto in sala. Sono previste riduzioni per under 30 (10 euro) e aderenti a associazioni convenzionate. Per informazioni: oficinaocm.com/tempo-dorchestra, boxoffice@oficinaocm.com e T. 0376 360476.

Si ricorda che la seconda data del concerto del trio Weithaas-Hecker-Helchen, inizialmente programmata per il 19/11, non è più prevista in seguito al ripristino della piena capienza delle sale: tutti gli abbonati a Tempo d’Orchestra hanno posto assegnato sulla data del 17/11.