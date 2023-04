Rugby Top 10 – Viadana sogna il tris con le Fiamme Oro

Viadana Il ricordo della vittoria della scorsa settimana a Colorno è ancora ben vivo nelle menti di tutti i tifosi gialloneri, ma è il momento di metterlo da parte per lasciare spazio al match che andrà in scena oggi allo Stadio “Zaffanella”: Viadana-Fiamme Oro è valido per la 16esima giornata del Peroni Top10. Se fino a due settimane fa la conquista dei play off era ormai data per spacciata, le due vittorie con bonus conquistate contro Calvisano e Colorno hanno riaperto i giochi per i gialloneri, che conquistando il successo anche contro i Cremisi, potrebbero rientrare all’ultimo minuto tra le squadre in corsa per le semifinali. Semifinali che al momento vedrebbero scontrarsi Petrarca, Rovigo, Fiamme Oro e Valorugby. Una corsa non semplice dunque per il Rugby Viadana che incontrerà nel tratto finale del suo percorso 3 delle 4 semi-finaliste: oggi le Fiamme Oro, Padova il 16 aprile e il Valorugby Emilia il 23 aprile. Se gli obiettivi sono chiari, anche capitan Locatelli ha chiaro come raggiungerli: «Partita tosta. Le Fiamme verranno a casa nostra per vincere e hanno tutte le ragioni per farlo, ma si troveranno ad affrontare una squadra che grazie alle due vittorie ottenute ha guadagnato fiducia. Abbiamo capito quali sono i nostri punti di forza e sappiamo come sfruttarli. Sicuramente il sogno play off non è del tutto svanito. Siamo consapevoli che per strappare un pass per le semifinali servirà una serie di eventi favorevoli alla nostra situazione, ma noi faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità e solo a fine aprile potremo tirare le somme. Giocheremo partita per partita, senza pensare a ciò che sarà dopo e questo sarà il nostro mantra. Non abbiamo nulla da perdere». Qualche cambio rispetto all’ultimo XV sceso in campo e ancora in emergenza la prima linea. In panchina si siederà Davide Novindi, vecchia conoscenza della prima squadra, ora in forza ai Caimani.