Calcio Serie C – Mandorlini ci crede: ”Mantova, se batti l’Albinoleffe puoi salvarti senza fare i play out”

Mantova E’ sabato. Giorno di vigilia in casa Mantova. La formazione biancorossa domani sarà impegnata sul campo dell’Albinoleffe in un match delicatissimo e fondamentale per continuare a sperare nella salvezza diretta, senza passare per le forche dei play out. Tutto ancora aperto nel girone A: sia in testa, ma anche in fondo. Alcune delle squadre che lottano per salvarsi dovranno ancora affrontarsi, così come dovranno vedersela con le squadre che puntano ad andare ai play off o addirittura a vincere il campionato. Ci aspettano insomma quattro turni tutti da vivere e il Mantova è pronto a giocarsi tutte le sue carte, o almeno quelle che sono rimaste per tentare il colpaccio. E mister Andrea Mandorlini non si nasconde. «Le possibilità di salvezza diretta – dice – passeranno molto da questa partita. Non l’ho mai detto prima, ma è una partita fondamentale. Poi, certo, ci sono altre tre gare e si vedrà. Ma iniziamo a fare risultato nella gara di domani». Inutile nasconderlo, anche questa volta le assenze potrebbero rivelarsi determinanti. Su tutte quella di Bocalon, squalificato insieme a Padella. «Dispiace per entrambi – spiega il mister -. Bocalon era in un periodo molto positivo anche a livello fisico. Pensavamo che sarebbe stato possibile recuperare Guccione, ma essendo ancora molto a rischio, dobbiamo attendere. Oltre a loro mancheranno Matteucci, Pedone, Yeboah, che non si è mai allenato come Procaccio. Poi vedremo come sarà possibile gestire il suo infortunio e averlo eventualmente per la prossima».

Tanti, troppi infortuni muscolari in questa stagione. «Ormai dobbiamo cercare di ottimizzare tutto quello che abbiamo – commenta Mandorlini -. Non bisogna più pensare a quello che è stato, ma a quello che dobbiamo fare nella gara con l’Albinoleffe e in quelle che seguiranno. Sappiamo che per salvarci ci sono due strade e noi dobbiamo essere pronti per entrambe le situazioni. Detto ciò – prosegue il mister – speriamo che finisca anche questo periodo di infortuni e squalifiche». Qualcosa di buono si è visto nel primo tempo di Salò e poi un grande secondo tempo con la Juve. Ora il tecnico chiede ai suoi uno step successivo: trovare continuità nel corso dei 90 minuti. «Abbiamo fatto tante cose buone e ora si deve giocare per il risultato. Di fronte avremo una squadra galvanizzata dalla vittoria in casa della Pro Patria dopo un lungo periodo negativo. Sarà una partita molto complicata per entrambe. E’ uno scontro diretto e come tale i punti valgono doppio». A proposito di scontri diretti, il Mantova quest’anno ha inciampato troppe volte in questi appuntamenti. «Ogni partita ha la sua storia – chiosa Mandorlini – e dobbiamo giocarcela al massimo delle forze».