Rugby Top 10 – Wagenpfeil: “Viadana ha lottato. E adesso testa al Valorugby”

VIADANA Agli ordini di German Fernandez ieri il Rugby Viadana ha ripreso la preparazione. Sabato allo Zaffanella ci sarà l’esordio casalingo nel Top 10 contro il Valorugby Emilia. La squadra di Roberto Manghi sabato al Mirabello ha fatto suo il derby col Colorno, ma non è riuscito a cogliere il bonus. I “diavoli” hanno già vinto a Viadana nel primo match della prima fase di Coppa Italia. Attenzione, però, perchè gli ospiti in quella occasione solo nel finale della ripresa hanno dilagato contro un Viadana rimaneggiatissimo e con tanti giovani in campo.

«La squadra ha iniziato il cammino nel Top 10 perdendo al “Battaglini” contro Rovigo – afferma il terza linea Juan Alejandro Wagenpfeil – Chi non ha visto la partita, prendendo spunto dal netto passivo, potrebbe supporre che i “Bersaglieri” abbiano dominato la sfida; invece noi abbiamo fatto la nostra gara, seguendo ordini e impartizioni dell’allenatore, ma non siamo riusciti a concretizzare almeno tre favorevoli occasioni per andare in meta: cercavamo il bonus. Rovigo è un team collaudato, con un suo gioco, ma noi abbiamo tenuto testa a loro e solo nella parte finale della gara, come contro Reggio Emilia, i nostri avversari hanno aumentato il vantaggio. Viadana ha un nuovo ottimo allenatore che ha tanti giocatori nuovi, e tanti giovani, da mettere insieme. A Rovigo abbiamo concesso molti assenti. Pian piano si comincia a vedere il lavoro in mischia di Ulises Gamboa. Reggio Emilia non lo scopriamo adesso, è forte, e verrà allo Zaffanella per dare battaglia. Noi siamo pronti: si tratta di una sfida dura e difficile».

Potrebbe finalmente tornare disponibile nella linea dei tre quarti Quintieri, invece qualche problema per capitan Andrea Denti. A breve potrebbe rientrare Manganiello, mentre si prospettano tempi più lunghi per Gregorio e Pavan. Il Valorugby si presenterà con tanti ex: Bacchi, Devodier, Gennari, Gerosa e Ruffolo: quest’ultimo però potrebbe saltare la gara dello Zaffanella. Dovrebbe essere squalificato, avendo preso un rosso diretto col Colorno.