Tamburello – Pezzini: “Ceresarese in campo con le ragazze di B”

CERESARA Stagione tamburellistica in naftalina, ma l’attività legata a questa disciplina sportiva è prossima a ripartire, almeno in casa della Ceresarese. Con la formazione della serie B femminile, il team del presidente Fabrizio Pezzini a fine agosto parteciperà al “Torneo Città di Verona”; manifestazione che sarà riservata a formazioni di tutte le categorie, dalla A alla D maschili e femminili. «In attesa che s’individui anche a livello locale – spiega il massimo dirigente del Tamburello Ceresara – una proposta per fine estate, abbiamo deciso di aderire all’invito che ci è pervenuto dagli organizzatori dell’appuntamento veronese con la formazione femminile di serie B. Ad onor del vero in questi giorni una proposta simile a quella scaligera è stata portata all’attenzione del Comitato provinciale Fipt, qualora vi sia la disponibilità delle società mantovane, per una kermesse simile denominata “Trofeo Città di Mantova”».

E per il settore giovanile? «Proseguiamo l’attività di allenamento. Da parte nostra stiamo sempre sperando di riuscire a realizzare le due finali indoor di serie B maschile e femminile che sono state bloccate dal Coronavirus. Qualora riuscissimo a centrare l’obiettivo, non solo vinceremmo lo scudetto tricolore, ma otterremmo anche la promozione in serie A. Preciso che nel frattempo con la formazione juniores femminile ci siamo aggiudicati il tricolore di categoria. Presumo che prima di entrare nella nuova stagione 2020/2021 per l’indoor si riesca a chiudere quella precedente. Lo spazio a mio avviso c’è; speriamo che diano il via libera all’utilizzo dei palazzetti dello sport».

Con quante squadre parteciperà alla stagione indoor?

«Ovviamente dal giovanile alle prime squadre; inoltre avevamo a suo tempo aderito al progetto “Racchette in classe”. Confidiamo che anche questo possa riprendere il proprio cammino».

Paolo Biondo