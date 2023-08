Urta un motociclista e poi si finge testimone per scagionarsi

MANTOVA Nel tardo pomeriggio di domenica 16 luglio la Polizia Locale di Mantova viene chiamata in

viale Mincio per la caduta di un motociclista. Iniziano, come di consueto, le fasi di rilievo

del sinistro, durante le quali una persona, giunta in bicicletta, riferisce di avere assistito al

fatto e, secondo lei, il motociclista sarebbe caduto da solo.

Il motociclista, seppur stordito dalla caduta, e comunque poi trasportato in ospedale dove

riporterà una prognosi di 20 giorni, ha però avuto la sensazione di essere stato urtato da

dietro da un veicolo.

Gli agenti intuiscono che qualcosa non torna, in particolare su quanto raccontato dal

sedicente testimone e decidono, infatti, di interessare il Nucleo di Infortunistica Stradale

del Comando. Grazie all’utilizzo delle telecamere presenti in zona, gli agenti notano la

macchina intestata al sedicente testimone che, diversamente da quanto dichiarato,

precedeva la moto poco prima dello scontro.

Grazie alle tempestive ricerche, la macchina veniva individuata in una carrozzeria il

pomeriggio seguente, già portata dal suo proprietario per effettuare, con una certa fretta,

la riparazione del danno sulla parte tre quarti posteriore.

Per gli investigatori di viale Fiume non vi erano più dubbi: il sedicente testimone,

chiamato in viale Fiume, messo davanti alle prove schiaccianti raccolte, veniva indagato:

per lui, ritenuto innocente fino alla conclusione del giudizio, scattava una denuncia alla

Procura Della Repubblica di Mantova e l’immediato ritiro della patente di guida.

Il Codice Della Strada prevede pene molto severe in questi casi: per essere fuggiti dopo

un incidente è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e per l’omissione di

soccorso da 1 a 3 anni, inoltre è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 3

anni per il reato di fuga e da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per quello di omissione di soccorso