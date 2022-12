Basket A2 – Staff in chiaroscuro nel test a Orzinuovi

Orzinuovi Il risultato stavolta non contava – ma è arrivata un’altra sconfitta, 65 a 63 – per cui l’amichevole di Orzinuovi, in casa Staff, può essere archiviata come una semplice tappa di avvicinamento al match del 4 gennaio sul campo del Cividale. Coach Nicolas Zanco si dice soddisfatto per cui si può guardare con cauta fiducia al prosieguo di una stagione che fin qui ha regalato più bocconi amari che soddisfazioni. «La partita con Orzinuovi è andata bene – afferma il capo allenatore degli Stings, promosso sul campo dopo il divorzio con Giorgio Valli che la società, però, deve ancora ufficializzare – e mi ha fornito le risposte che cercavo in vista della ripresa del campionato. Non avevamo Cortese, tenuto a riposo per un problema a un ginocchio, che comunque sarà disponibile per la gara in casa dei friulani. Abbiamo provato delle soluzioni nuove, soprattutto in difesa, che avevamo preparato negli ultimi allenamenti. C’è stato qualche errore, va detto, ma ho apprezzato attitudine e concentrazione dei ragazzi».

Gli occhi erano ovviamente puntati su Iannuzzi, l’ultimo arrivato in casa biancorossa per rinforzare il reparto dei lunghi. «Antonio ha fatto bene – dice Zanco – ma io devo concentrarmi sulla prova di squadra. E in attacco ci sono stati dei problemi: i ragazzi sono stati talvolta troppo frenetici nel voler concludere con soluzioni individuali, abbiamo forzato alcune conclusioni e tirato da tre con basse percentuali. Non abbiamo avuto quella pazienza che ci voleva per una penetrazione in più, oppure un appoggio dentro. La sintesi è bene in difesa, dobbiamo ragionare di più in attacco».

«Il risultato non aveva grande importanza – conclude Zanco – ma potevamo vincere e vincere fa sempre bene al morale. Anche questo deve servire da lezione. Ora ci prepariamo per la gara di Cividale in cui affronteremo una squadra che gioca un basket dinamico. Dobbiamo sfruttare questi giorni per preparaci al meglio. E’ una partita molto importante, stavolta ci sono in palio i due punti e dobbiamo farci trovare pronti».