Sci alpino – Coppa Cir Food, Tommaso Corradini tiene alta la bandiera mantovana

PAMPEAGO Si sono svolte nel weekend a Pampeago le gare di slalom gigante del Memorial Romualdi e Falavigna – Coppa Cir Food, organizzate dallo Sci Cai Mantova. La manifestazione a livello Interregionale si è disputata sulla Variante Agnello di Pampeago con la presenza di oltre 90 atleti appartenenti a 29 società e in rappresentanza di ben 7 Comitati regionali Alpi Centrali, Trentino, Alto Adige, Appenino Emiliano, Veneto, Laziale, Umbro Marchigiano.

Le belle giornate di sole e lo splendido lavoro del team dell’Itap di Pampeago nella preparazione della pista hanno sicuramente favorito il regolare svolgimento delle gare.

La manifestazione ha voluto ricordare gli Amici dello Sci Cai Mantova, Ugo Falavigna grande Presidente del Cai e della Fisi Mantova per molti anni, la famiglia Romualdi con Lina, Roberto e Bruno, un pezzo di storia dello sci mantovano. In particolare gli organizzatori ringraziano per la collaborazione la Cir Food con Matteo Campisi, la Genuitaly con Attilio Gandellini, la Riseria Zacchè con Stefano Zacchè e la Cantina di Quistello con il suo presidente Luciano Bulgarelli. Un ringraziamento va fatto anche ai giudici di gara, Ezio Bicelli e Luciano Cantarelli, per il prezioso e professionale lavoro svolto; alla Ficr di Trento per i cronometristi preparatissimi e molto rapidi e attenti; ma il grazie più grande va a tutto lo staff tecnico di Pampeago dall’Ufficio Ski Pass, ai tecnici in pista guidati da Mirko De Florian, all’inesauribile Sergio Zeni per l’elaborazione dei dati di gara. Per i risultati vi rimandiamo alla tabella qui a fianco, con doverosa citazione per Tommaso Corradini, dello Sportime Mantova, che con i successi nelle gare del sabato e la seconda piazza di domenica ha portato il suo punteggio sotto i 60 punti.

Nel prossimo weekend altro doppio appuntamento a Pampeago col “Trofeo I Piaceri del Gusto – Trofeo New Vit”, gigante valido per le qualificazioni ai Campionati Regionali Children e Pulcini della Circoscrizione Mn/Cr/Pc/Pv; e con il “Trofeo Icim – Trofeo Clean Pack” di slalom, pure valido per i Regionali di categoria. Le gare aperte a livello interregionale sono organizzate dallo Sportime e dallo Sci Club Marmirolo; e sono valide anche come Campionati Provinciali di slalom e gigante.