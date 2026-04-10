Sci alpino – Francesca Fanti chiude la stagione in bellezza con la vittoria (9a stagionale) nel gigante di Soldeu

Soldeu (And) Nona vittoria stagionale per Francesca Fanti, che chiude nel migliore dei modi la trasferta andorrana imponendosi nello slalom gigante dei campionati nazionali disputati a Soldeu. La 27enne portacolori del Cai Mantova completa così una quattro giorni sui Pirenei di altissimo profilo, riuscendo nell’impresa di salire su tutti i gradini del podio: terza martedì in gigante, seconda mercoledì nello slalom e infine prima nell’ultima gara, centrando il risultato più prestigioso della serie e confermando una straordinaria continuità di rendimento. Francesca ha fatto segnare il tempo complessivo di 2’03”28, frutto di due manche solide in cui ha saputo gestire al meglio i passaggi più insidiosi del tracciato e mantenere grande velocità sugli sci. Alle sue spalle si è piazzata l’andorrana Iria Medina Girones, in testa dopo la prima manche, staccata di appena 13 centesimi al termine di una gara tiratissima fino all’ultimo intermedio, mentre terza ha chiuso l’argentina Nicole Begue, lontana 69 centesimi. Per Fanti si tratta della ciliegina sulla torta di una stagione eccellente, impreziosita da nove successi complessivi e da numerosi piazzamenti di rilievo anche nella Nor-Am Cup, circuito in cui ha saputo mettersi in luce con costanza e competitività.