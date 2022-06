Solferino Rally Pecso: Mattia Zanini trionfa nella Formula Driver di Castel Goffredo

Solferino Il pilota della Solferino Rally Pecso, Mattia Zanini, su Saxo VTS 1600, è salito sul gradino più alto del podio di categoria B nella gara di Formula Driver di Castel Goffredo. Bene anche Franco Merighetti (3°) su Peugeot 106 e Antonello Pellizzari (6°) su Peugeot 205. Seconda piazza per Simone Giovannone in cat. Kart Cross, mentre la coppia Finco-Marai, su Peugeot 106, è quarta di categoria. Primato per l’equipaggio Cimarosti-Giovannone in Cat. S-EVO. Nel prossimo weekend, Alessandro Bondanza, su Osella PA21/S, sarà impegnato alla Trento-Bondone, sesta gara del campionato CIVM. Mentre sulla pista di autocross di Conselve (Pd) vedremo protagonista Alessandro Arnaldini in Cat. D2 su proto Suzuki 1000.