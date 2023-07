Martedì sera nuova seduta del consiglio comunale di Viadana

Viadana Sono cinque i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale indetto per martedì 25 luglio.

A partire dalle ore 20 in sala consiliare, dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente – risalente al 23 giugno – e le comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale – la seduta verterà sulla variazione al bilancio per il periodo dal 2023 al 2025; a seguire la presentazione del documento unico di programmazione relativo al periodo dal 2024 al 2026 e una relazione circa lo stato di attuazione dei programmi per l’anno in corso. Infine, in chiusura l’adozione della variante generale al piano di governo del territorio. (l.c.)