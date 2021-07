Tennis tavolo – La Brunetti si attrezza per l’A1 maschile con Yefimov e Baciocchi

Castel Goffredo Riconquistata dopo qualche anno di assenza la massima serie del campionato maschile, la Brunetti Castel Goffredo ha definito il roster affidato alla regia tecnica di Robert Stamenkovski. Confermato in prima squadra Luca Bressan, punto di forza del team che ha ottenuto la promozione dall’A2, categoria nella quale ha vinto tutti gli incontri disputati. La seconda pedina è Alessandro Baciocchi che, pur giocando in altre squadre, da quattro anni si allena a Castel Goffredo; in precedenza ha militato tra gli altri club a Milano con Matteo Mutti e nella Cipolla Rossa di Breme. «Si tratta di un atleta di valore – assicura il gm Franco Sciannimanico – da quattro anni vive a Castel Goffredo, è agente della Polizia Penitenziaria e ha giocato in nazionale. Ha avuto qualche problema fisico ora superato, la sua esperienza sarà molto utile alla squadra».

Lo straniero del gruppo sarà l’ucraino Viktor Yefimov, già compagno di Baciocchi a Vigevano. «Un giocatore di caratura, che conosce il massimo campionato – dice di lui Sciannimanico -. Dopo la prima esperienza in Italia è tornato in Ucraina e ora sarà di nuovo nel nostro campionato. Elemento di spessore per la nostra squadra di A1 per la quale non facciamo proclami, la salvezza è il primo obiettivo. Non dimentichiamoci di Luca Bressan: la scorsa stagione è stato perfetto e ha dato un grande contributo al team che poi ha centrato la promozione. Lo attendiamo alla prova e alla conferma del suo valore in A1».

Castel Goffredo si presenta inoltre ai nastri di partenza della serie A2 con un team tutto italiano: accanto al confermato Leonardo Bassi, si aggiungono Lorenzo Martinalli e Alberto Redini. «A Castel Goffredo abbiamo quattordici squadre – ricorda con orgoglio Sciannimanico – il team di A2 parte con l’intento di mantenere la categoria, senza stranieri, ma con atleti che giocano da anni nel nostro club, tutti giovani, che hanno voglia di emergere».

Il fiore all’occhiello della società goffredese è però la squadra femminile campionessa d’Italia e vincitrice della Coppa Italia. Elisa Armanini è stata ceduta al Marco Polo Brescia. Il roster guidato da coach Alfonso Laghezza sarà quindi composto da Tan e Gaia Monfardini, mamma e figlia, dalla fuoriclasse cinese di passaporto spagnolo Maria Xiao e dalla giovanissima (ha 15 anni) Nicole Arlia impegnata in questi giorni ai Campionati Europei Under 19 in Croazia.