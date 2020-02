Atletica – I Gonzaga e Rigoletto, la stagione entra nel vivo: buone performance a Modena e Mariano Comense

Mantova Il team dell’Atletica I Gonzaga 2011, come di consueto, ha calcato nel weekend appena trascorso le piste di atletica. I suoi ragazzi hanno gareggiato ai Campionati Regionali Assoluti di Modena. Sabato sono scese in pista, nei 60 hs, le ostacoliste Rossella e Marta Comini. La prima ha corso la sua batteria in un ottimo 8″89 e si è qualificata subito per la finale. Stessa cosa ha fatto la sorella più giovane, Marta, che ha corso la batteria in 8″93. Doppia finale, quindi, per le forti atlete virgiliane: Marta ha migliorato il tempo corso in batteria, limandolo in 8″91; Rossella, già appagata dal crono siglato in qualifica, ha chiuso la finale in 9″02: record stagionale per entrambe. Marta Comini sarà in gara sabato ad Ancona ai Campionati Italiani indoor categoria Promesse.

Nella stessa manifestazione, domenica pomeriggio, è scesa in pedana la triplista Imane El Alaoui. Dopo i primi tre salti, Imane si è qualificata per la finale e una buona progressione generale l’ha fatta chiudere in quarta posizione con la misura di 11.74 metri. In serata ha infine gareggiato nel salto in lungo Luca Mondini. Il giovane atleta allenato dal prof Grazioli ha conquistato la finale e ha chiuso la gara con la misura di 6.58 metri, secondo classificato tra gli allievi.

Ai Campionati regionali assoluti di Modena hanno partecipato anche gli astisti della Rigoletto. Questi i loro risultati: nella gara maschile, Edoardo Cavicchia ha saltato 4.40, Leonardo Lorenzini e Federico Boldi Cotti 3.80, Pietro Montanari (3.50). Le tre ragazze, Luisa Bellandi, Anna Sedazzari e Sofia Sassi hanno raggiunto tutte e tre la quota di 2.80. Cavicchia, Lorenzini e Bellandi parteciperanno ai campionati italiani indoor ad Ancona.

I lanciatori della Rigoletto hanno invece preso parte a Mariano Comense ai Campionati Italiani invernali lanci, prima fase. Nel martello, categorie assolute, Elisa Cavicchioli ha raggiunto la misura di 45.77, mentre Camilla Sorregotti ha scagliato l’attrezzo a 44.47; Paolo Gaetti, con 45.01 nel martello junior, ha ottenuto il minimo per i Campionati Italiani di categoria.