Sport invernali – Asola Sci in pista: torna “Emozioni sulla neve”

ASOLA Sta per iniziare la stagione sportiva dello sci alpino – ieri, in montagna, è arrivata copiosa la prima neve – e le società mantovane sono già al lavoro con i vari programmi di allenamento e scuole di sci. Il questo contesto l’Asola Sci ripropone, dopo i grandi successi degli anni scorsi, l’esperienza di “Emozioni sulla neve” per i bambini di terza elementare. La giornata dedicata ai piccoli sciatori è prevista per mercoledì 14 dicembre, innevamento permettendo, nel comprensorio sciistico di Folgaria con la collaborazione dell’istituto comprensivo di Asola e il sostegno dei Comuni di Asola, Casalmoro e della BCC Banca Cremasca e Mantovana.

Il programma della giornata prevede due ore di scuola sci con i maestri di Folgaria, seguita da un meritato ristoro per i ragazzi e da una interessante lezione sulla montagna tenuta dalle guide alpine. La giornata verrà anticipata da un incontro con gli alunni a scuola per una lezione teorico/pratica presciistica che li preparerà al meglio all’evento.

Nei 12 anni in cui si è svolta la manifestazione, ha prodotto questi dati sulla partecipazione e sull’impegno profuso dalla società asolana: 1218 bambini portati a provare questa esperienza fantastica (per molti unica occasione della vita); dai 20-25 maestri di sci partecipanti all’iniziativa di volta in volta; 10 e oltre volontari (Asola Sci e non) che hanno donato il loro prezioso tempo.

Questa iniziativa si inserisce nel lavoro di base che tutte le società mantovane producono per la divulgazione dello Sci Alpino e Nordico in tutta la stagione sportiva, da dicembre ad aprile, e poi con l’attività estiva/autunnale in ghiacciaio.