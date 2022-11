Tamburello – Cereta, brindisi a Valeggio per un 2022 da ricordare

VALEGGIO SUL MINCIO (Vr) Entusiasmo e orgoglio alle stelle alla festa di fine stagione del Cereta. Il tradizionale appuntamento allestito dal presidente Luigi Bertagna con i suoi collaboratori si è svolto anche quest’anno al ristorante Eden di Valeggio sul Mincio (Vr). Durante la serata non solo è stato possibile ripercorrere le tappe più salienti del 2022 dalle varie squadre allestite, ma c’è stato anche lo spazio per la consegna dei riconoscimenti agli artefici dei traguardi più ambiziosi. Presenti anche il presidente regionale Fipt Enzo Cartapati, il consigliere provinciale con delega allo sport Mattia Di Vito, il sindaco di Volta Luciano Bertaiola, il consigliere comunale con delega allo sport Simone Segna, Davide Guidolini titolare dell’azienda Orti di Guidolini e i campioni dell’Arcene Lorenzo ed Enrico Bertagna.

Nemmeno il tempo per rifiatare che si torna subito sui campi di gioco per la stagione indoor. Il team voltese partecipa al campionato di serie B maschile.