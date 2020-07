Picchia una ragazza in città, arrestato ed espulso pluripregiudicato marocchino

MANTOVA Nella serata di ieri alcuni cittadini hanno assistito ad un violento litigio tra un uomo ed una donna; al momento in cui il giovane era passato alle vie di fatto, percuotendo con violenza la ragazza, i testimoni si erano determinati ad allertare la Centrale Operativa della Questura, la quale immediatamente disponeva l’invio sul posto – nella zona di Piazzale Gramsci – inviava una Pattuglia della Squadra “Volante” in servizio di prevenzione e controllo del territorio.

Gli Agenti di Polizia giungevano dopo alcuni minuti sul posto segnalato, quando i due litiganti, però, si erano già allontanati. Dopo aver raccolto le testimonianze dei residenti – i quali, oltre a riferire dettagliatamente quanto accaduto, erano in grado anche di descrivere puntualmente sia le caratteristiche dei due giovani, sia, in particolare, l’abbigliamento del giovane violento – le pattuglie della Volante davano immediatamente inizio alle ricerche della coppia. Dopo pochi minuti, l’uomo veniva rintracciato e fermato dai Poliziotti nel vicino viale dei Partigiani.

Non appena iniziate le procedure finalizzate alla sua identificazione, costui – che presentava vistose escoriazioni su una gamba ed alcuni lividi in varie parti del corpo – iniziava ad assumere nei confronti degli Agenti un comportamento aggressivo e tutt’altro che collaborativo, mostrandosi, peraltro, nervoso e insofferente; quindi, iniziava a minacciare ed insultare i Poliziotti intervenuti, scagliandosi improvvisamente e violentemente contro uno di loro, spintonandolo con forza mentre pronunciava frasi incomprensibili, nonché, nel tentativo di sottrarsi al controllo, sbracciandosi e dimenandosi compulsivamente con violenza, tanto da costringere gli uomini della “Volante” ad immobilizzarlo ed accompagnarlo in Questura.

Giunti negli Uffici di Piazza Sordello, tramite la comparazione delle impronte digitali costui veniva identificato per E.M.L, cittadino marocchino di 22 anni, pluripregiudicato, malgrado la giovane età, per vari reati tra i quali furto aggravato, spaccio di sostanze stupefacenti, evasione e per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Terminate le operazioni di identificazione e valutato quanto accaduto, gli Agenti della Squadra “Volante” decidevano di arrestare E.M.L. per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, nonché per lesioni personali.

Dopo essere stato medicato per le ferite riportate nel litigio avvenuto precedentemente con la ragazza, negli Uffici di Piazza Sordello, dai Sanitari fatti intervenire dagli uomini della Questura con un’Ambulanza del 118, l’arrestato veniva rinchiuso nelle Camere di Sicurezza della Questura a disposizione della Autorità Giudiziaria, in attesa del Procedimento per Direttissima, svoltosi questa mattina.

Il Questore della Provincia di Mantova Paolo SARTORI ha altresì dato disposizioni all’Ufficio Immigrazione della Questura di avviare il Procedimento amministrativo finalizzato alla Espulsione di costui dal Territorio Nazionale.