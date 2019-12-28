Pozzolo Dal piccolo borgo di Pozzolo adagiato in riva al Mincio, giungono voci preoccupate a proposito della prossima stagione agonistica del tamburello. Il tamburello di Pozzolo è uno degli sport che fanno capo alla locale Polisportiva, di cui è presidente Giovanni Vanoni: gli altri sono bocce, calcio, tennis e ciclismo. Per la precisione, a proposito del tamburello, non sarebbe in forse la partecipazione delle formazioni giovanili nei vari campionati, ma quella al campionato provinciale di serie C.
Tutto nasce dall’intenzione del consigliere della Polisportiva e responsabile per il tamburello, Paolo Ferri, di ridimensionare il proprio impegno per il lavoro che gli porta via sempre più tempo. Non è una novità, perché Ferri va manifestando da anni questa sua intenzione. A detta degli altri dirigenti pozzolesi, Ferri sarebbe disponibile a guidare soltanto una formazione giovanile, non più la prima squadra di serie C. Come si dice, allenatore cercasi. Non è la prima volta che Ferri, nato a Pozzolo ma residente da tempo a Roverbella, annuncia il suo intento di ridimensionare il proprio impegno. Quest’anno però sembra che la sua decisione sia definitiva.
Tamburello – Pozzolese, addio alla C. Restano le giovanili
Pozzolo Dal piccolo borgo di Pozzolo adagiato in riva al Mincio, giungono voci preoccupate a proposito della prossima stagione agonistica del tamburello. Il tamburello di Pozzolo è uno degli sport che fanno capo alla locale Polisportiva, di cui è presidente Giovanni Vanoni: gli altri sono bocce, calcio, tennis e ciclismo. Per la precisione, a proposito del tamburello, non sarebbe in forse la partecipazione delle formazioni giovanili nei vari campionati, ma quella al campionato provinciale di serie C.
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С уважением,коллектив “ООО Защитные плёнки”.
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